ЗСУ уразили центр космічного зв'язку у Московській області та низку військових об'єктів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили центр космічного зв'язку у Московській області та низку військових об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
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Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по центру космічного зв'язку у Московській області, полігону підготовки операторів БПЛА та логістичній інфраструктурі росіян.

Головні тези:

  • Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по центру космічного зв'язку та іншим військовим об'єктам Російської Федерації.
  • Українські воїни уразили об'єкти російського агресора в Московській області, Луганській та Донецькій областях.

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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони уразили об'єкти російського агресора.

  • Уражено центр космічного зв’язку “Дубна” у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки уточнюються.

  • Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів БПЛА в районі Дебальцевого Луганської області, а також пункти управління БПЛА в районах Мирнограда та Перебудови Донецької області.

  • Окрім того, уражені командно-спостережні пункти росіян у районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та в районі Покровська Донецької області.

Також завдане ураження по автомобільному мосту в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ і забезпечення російської армії.

За результатами додаткового аналізу даних підтверджене ураження 21 червня інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ і двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ РФ у південних регіонах України.

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