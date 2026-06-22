ЗСУ уразили центр космічного зв'язку у Московській області та низку військових об'єктів РФ

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по центру космічного зв'язку у Московській області, полігону підготовки операторів БПЛА та логістичній інфраструктурі росіян.
Головні тези:
- Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по центру космічного зв'язку та іншим військовим об'єктам Російської Федерації.
- Українські воїни уразили об'єкти російського агресора в Московській області, Луганській та Донецькій областях.
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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони уразили об'єкти російського агресора.
Уражено центр космічного зв’язку “Дубна” у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки уточнюються.
Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів БПЛА в районі Дебальцевого Луганської області, а також пункти управління БПЛА в районах Мирнограда та Перебудови Донецької області.
Окрім того, уражені командно-спостережні пункти росіян у районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та в районі Покровська Донецької області.
Також завдане ураження по автомобільному мосту в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ і забезпечення російської армії.
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