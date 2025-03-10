ВСУ поразили колонну российской бронетехники на Покровском направлении

Российская армия снова активизировалась на Покровском направлении. Там был отражен механизированный штурм россиян.

ВСУ остановили продвижение колонны бронетехники РФ на Покровском направлении

На Покровском направлении российские войска совершили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Надеевки, Преображенки, Андреевки, Даченского, Котлиного и Улакли.

Враг пытался прорваться в направлении Котляровки, чтобы выйти на административную границу Донецкой области, применив 11 единиц бронетехники. Поделиться

Украинские защитники заранее обнаружили вражескую колонну и нанесли по ней огневой поражение.

В результате атака противника была сорвана, захватчики понесли потери в живой силе и технике, а поставленных целей достичь не смогли. Бои продолжаются, украинские военные продолжают уничтожать силы оккупантов.

Российская армия в последнее время пытается прорвать оборону в Покровском направлении. Для россиян этот участок является одним из самых трудных отрезков фронта.