ВСУ поразили колонну российской бронетехники на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили колонну российской бронетехники на Покровском направлении

ОСГВ "Хортица"
потери
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Российская армия снова активизировалась на Покровском направлении. Там был отражен механизированный штурм россиян.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ успешно отразили механизированный штурм российских войск на Покровском направлении.
  • Российская армия столкнулась с сопротивлением украинских защитников, не смогла прорвать оборону и понесла потери.
  • Бои продолжаются, украинские военные активно уничтожают силы оккупантов и не позволяют им достичь цели.

ВСУ остановили продвижение колонны бронетехники РФ на Покровском направлении

На Покровском направлении российские войска совершили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Надеевки, Преображенки, Андреевки, Даченского, Котлиного и Улакли.

Враг пытался прорваться в направлении Котляровки, чтобы выйти на административную границу Донецкой области, применив 11 единиц бронетехники.

Украинские защитники заранее обнаружили вражескую колонну и нанесли по ней огневой поражение.

В результате атака противника была сорвана, захватчики понесли потери в живой силе и технике, а поставленных целей достичь не смогли. Бои продолжаются, украинские военные продолжают уничтожать силы оккупантов.

Российская армия в последнее время пытается прорвать оборону в Покровском направлении. Для россиян этот участок является одним из самых трудных отрезков фронта.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага состоит в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.

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