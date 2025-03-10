ВСУ поразили колонну российской бронетехники на Покровском направлении

Российская армия снова активизировалась на Покровском направлении. Там был отражен механизированный штурм россиян.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ успешно отразили механизированный штурм российских войск на Покровском направлении.
- Российская армия столкнулась с сопротивлением украинских защитников, не смогла прорвать оборону и понесла потери.
- Бои продолжаются, украинские военные активно уничтожают силы оккупантов и не позволяют им достичь цели.
ВСУ остановили продвижение колонны бронетехники РФ на Покровском направлении
На Покровском направлении российские войска совершили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Надеевки, Преображенки, Андреевки, Даченского, Котлиного и Улакли.
Украинские защитники заранее обнаружили вражескую колонну и нанесли по ней огневой поражение.
В результате атака противника была сорвана, захватчики понесли потери в живой силе и технике, а поставленных целей достичь не смогли. Бои продолжаются, украинские военные продолжают уничтожать силы оккупантов.
Российская армия в последнее время пытается прорвать оборону в Покровском направлении. Для россиян этот участок является одним из самых трудных отрезков фронта.
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