ЗСУ уразили колону російської бронетехніки на Покровському напрямку

Російська армія знову активізувалась на Покровському напрямку. Там було відбито механізований штурм росіян.

ЗСУ зупинили просування колони бронетехніки РФ на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські війська здійснили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Новоолександрівки, Надіївки, Преображенки, Андріївки, Даченського, Котлиного та Улакли.

Ворог намагався прорватися в напрямку Котлярівки, щоб вийти на адміністративний кордон Донецької області, застосувавши 11 одиниць бронетехніки. Поширити

Українські захисники завчасно виявили ворожу колону та завдали по ній вогневого ураження.

В результаті атака противника була зірвана, загарбники зазнали втрат у живій силі та техніці, а поставленої мети досягти не змогли. Бої тривають, українські військові продовжують знищувати сили окупантів.

Російська армія останнім часом намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Для росіян ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.