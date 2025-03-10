ЗСУ уразили колону російської бронетехніки на Покровському напрямку

Російська армія знову активізувалась на Покровському напрямку. Там було відбито механізований штурм росіян.
Головні тези:
- Українські ЗСУ відбили атаку російської бронетехніки на Покровському напрямку, завдяки чому противник зазнав втрат у живій силі та техніці.
- Російська армія намагалася прорвати оборону на Покровському напрямку, але українські захисники успішно завадили їм дістатися до адміністративного кордону Донецької області.
- Бої на Покровському напрямку тривають, українські військові продовжують знищувати сили окупантів та не допускати їх до мети.
ЗСУ зупинили просування колони бронетехніки РФ на Покровському напрямку
На Покровському напрямку російські війська здійснили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Новоолександрівки, Надіївки, Преображенки, Андріївки, Даченського, Котлиного та Улакли.
Українські захисники завчасно виявили ворожу колону та завдали по ній вогневого ураження.
В результаті атака противника була зірвана, загарбники зазнали втрат у живій силі та техніці, а поставленої мети досягти не змогли. Бої тривають, українські військові продовжують знищувати сили окупантів.
Російська армія останнім часом намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Для росіян ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
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