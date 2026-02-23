ВСУ поразили на ВОТ ракетное подразделение, логистические объекты и пункты управления армии РФ

В рамках системной работы по снижению боевых способностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.
Поражены район сосредоточения ракетного подразделения, логистические объекты и пункты управления противника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Так, в ночь на 23 февраля были поражены:
район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ в Крыму (имеет вооружение БРК "Бастион"). Зафиксированы поражения целей. Утраты неприятеля уточняются.
в районе населенного пункта Нижняя Крынка (ТОТ Донецкой области), поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг".
в районе населенного пункта Великая Новоселка той же области, поражен состав материально-технических средств оккупантов.
в районе населенного пункта Покровка (ТОТ Николаевской области) поражен пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка врага.
Утраты противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру окупантов, лишая их возможностей для ведения наступательных действий.
