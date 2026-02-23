ВСУ поразили на ВОТ ракетное подразделение, логистические объекты и пункты управления армии РФ
Генштаб ВСУ
В рамках системной работы по снижению боевых способностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины проводят удары по объектам и логистике российских войск на оккупированных территориях.
  • Нанесены удары по ракетному подразделению, складам боеприпасов и пунктам управления армии РФ.

Поражены район сосредоточения ракетного подразделения, логистические объекты и пункты управления противника

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, в ночь на 23 февраля были поражены:

  • район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ в Крыму (имеет вооружение БРК "Бастион"). Зафиксированы поражения целей. Утраты неприятеля уточняются.

  • в районе населенного пункта Нижняя Крынка (ТОТ Донецкой области), поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг".

  • в районе населенного пункта Великая Новоселка той же области, поражен состав материально-технических средств оккупантов.

  • в районе населенного пункта Покровка (ТОТ Николаевской области) поражен пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка врага.

Утраты противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру окупантов, лишая их возможностей для ведения наступательных действий.

