ЗСУ уразили на ТОТ ракетний підрозділ, логістичні об'єкти та пункти управління армії РФ
ЗСУ уразили на ТОТ ракетний підрозділ, логістичні об'єкти та пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • Сили оборони України продовжують завдавати ударів по ракетному підрозділу, логістичним об'єктам і пунктам управління військ РФ на тимчасово окупованих територіях.
  • Уражено різні райони, зокрема район ракетного дивізіону у Криму та склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів у Донецькій області.

Уражено район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об'єкти та пункти управління противника

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч проти 23 лютого були уражені:

  • район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ у Криму (має на озброєнні БРК “Бастіон”). Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.

  • у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ “Юг”.

  • у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

  • у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій.

