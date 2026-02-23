ЗСУ уразили на ТОТ ракетний підрозділ, логістичні об'єкти та пункти управління армії РФ

У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- Сили оборони України продовжують завдавати ударів по ракетному підрозділу, логістичним об'єктам і пунктам управління військ РФ на тимчасово окупованих територіях.
- Уражено різні райони, зокрема район ракетного дивізіону у Криму та склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів у Донецькій області.
Уражено район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об'єкти та пункти управління противника
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, у ніч проти 23 лютого були уражені:
район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ у Криму (має на озброєнні БРК “Бастіон”). Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.
у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ “Юг”.
у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.
у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій.
