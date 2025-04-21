ВСУ поразили пункт запуска дронов РФ на Курщине — ликвидировано до 20 операторов БпЛА

19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БПЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Воздушные силы ВСУ поразили пункт запуска дронов РФ в Курщине

Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов.

В результате удара были ликвидированы до 20 операторов БпЛА.