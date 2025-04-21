ВСУ поразили пункт запуска дронов РФ на Курщине — ликвидировано до 20 операторов БпЛА
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ВСУ поразили пункт запуска дронов РФ на Курщине — ликвидировано до 20 операторов БпЛА

Генштаб ВСУ
бавовна
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19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БПЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Главные тезисы

  • Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту запуска дронов РФ на Курщине.
  • В результате атаки ликвидировано до 20 операторов беспилотных летательных аппаратов.

Воздушные силы ВСУ поразили пункт запуска дронов РФ в Курщине

Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов.

В результате удара были ликвидированы до 20 операторов БпЛА.

Этот наш удар ощутим для врага ответом на российские действия против украинской армии. Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры окупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным, — сообщили в Генштабе ВСУ.

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