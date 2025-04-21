ЗСУ уразили пункт запуску дронів РФ на Курщині — ліквідовано до 20 операторів БпЛА
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ЗСУ уразили пункт запуску дронів РФ на Курщині — ліквідовано до 20 операторів БпЛА

Генштаб ЗСУ
бавовна
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19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Головні тези:

  • Повітряні Сили ЗСУ успішно атакували пункт запуску дронів РФ на Курщині.
  • У результаті удару ліквідовано до 20 операторів безпілотних літальних апаратів.

Повітряні сили ЗСУ уразили пункт запуску дронів РФ на Курщині

Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів.

Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним, — повідомили у Генштабі ЗСУ.

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