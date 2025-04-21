ЗСУ уразили пункт запуску дронів РФ на Курщині — ліквідовано до 20 операторів БпЛА

Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів.

Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним, — повідомили у Генштабі ЗСУ.