ВСУ поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал и ряд стратегических объектов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал и ряд стратегических объектов армии РФ

Генштаб ВСУ
НПЗ
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Силы обороны Украины в ночь на 18 июня поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Ростовской области и другие стратегические объекты россиян.

Главные тезисы

  • Украинские военные поразили железнодорожный мост и нефтеперерабатывающий завод, используемые для обеспечения российской армии.
  • Операция также включала удары по нефтебазе, командному пункту и другим объектам, важным для военных перевозок и логистики российских войск.

Новая масштабная "бавовна" на ТОТ и на территории РФ

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Силы обороны били по автомобильному мосту через реку Калка в районе Гранитного Донецкой области, а также по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного во временно оккупированном Крыму. Указанные объекты использовались россиянами для военных перевозок и обеспечения логистики своих войск.

Кроме того, подразделения сил обороны повторно поразили Московский НПЗ. Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн. тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении русской армии.

Зафиксированы попадания и масштабный пожар на территории предприятия — в настоящее время это не менее 5 точек горения. По предварительной геолоковке горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

В Ростовской области РФ поражена нефтебаза "Гуково". Зафиксированы попадания и пожар на территории объекта. Нефтебаза используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих функционирование военной и транспортной инфраструктуры России.

В районе Соледара Донецкой области поражен командный пункт россиян.

Также нанесено поражение по составам горюче-смазочных материалов РФ в Мариуполе и Пятиполье Донецкой области и по составу материально-технических средств в районе Бойковского Донецкой области.

Кроме того, по результатам доразведки ранее пораженных объектов подтверждены другие результаты:

  • 14 июня нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области ПФ подтверждено уничтожение семи резервуаров общим объемом 95 тысяч кубометров.

  • 13 июня Котовскому цеху подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области РФ подтверждено повреждение трех резервуаров РВС-2000 и участка нефтепровода.

  • 13 июня нефтяного терминала "Таманнефтегаз" в районе Волны Краснодарского края РФ подтверждено повреждение пяти вертикальных резервуаров типа РВСН-30000.

Объекты вовлечены в обеспечение русских войск.

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