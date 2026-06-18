ЗСУ уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал та низку стратегічних об'єктів армії РФ

Сили оборони України у ніч на 18 червня уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал, Московський нафтопереробний завод, нафтобазу в Ростовській області та інші стратегічні об'єкти росіян.

Нова масштабна “бавовна” на ТОТ і на території РФ

Про це повідмив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони били по автомобільному мосту через річку Калка в районі Гранітного Донецької області, а також залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного у тимчасово окупованому Криму. Зазначені об'єкти використовувалися росіянами для військових перевезень та забезпечення логістики своїх військ.

Крім того, підрозділи Сил оборони повторно уразили Московський НПЗ. Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської армії.

Зафіксовані влучання та масштабна пожежа на території підприємства — на даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

У Ростовській області РФ уражена нафтобаза "Гуково". Зафіксовані влучання та пожежа на території об'єкта. Нафтобаза використовується для зберігання й перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової і транспортної інфраструктури Росії.

У районі Соледара Донецької області уражений командний пункт росіян. Поширити

Також завдане ураження по складах паливно-мастильних матеріалів РФ в Маріуполі і П'ятипіллі Донецької області і по складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині.

Крім того, за результатами дорозвідки раніше уражених об'єктів підтверджені інші результати:

14 червня нафтоперекачувальної станції "Палкіно" в Ярославській області ПФ підтверджене знищення семи резервуарів загальним об'ємом 95 тисяч кубометрів.

13 червня Котовського цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області РФ підтверджене пошкодження трьох резервуарів РВС-2000 і ділянки нафтопроводу.

13 червня нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі Волни Краснодарського краю РФ підтверджене пошкодження п'яти вертикальних резервуарів типу РВСП-30000.

Об'єкти залучені у забезпеченні російських військ.