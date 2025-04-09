ВСУ придумали новый способ, чтобы обмануть армию РФ

Как удалось узнать изданию Business Insider, бойцы ВСУ начали активно строить на поле боя фальшивые окопы из веток деревьев, чтобы обмануть российских захватчиков, охотящихся на них. Это позволяет сохранить жизнь украинских операторов БПЛА.

ВСУ снова обхитрили армию РФ

Как признался журналистам оператор беспилотника Димка Жлуктенко, для украинских воинов это уже давно привычный ритуал — "сделать несколько фальшивых позиций".

В большинстве случаев их строят в лесополосе, проектируя таким образом, чтобы россияне не смогли отличить фейковый бункер от настоящего.

Для этого довольно часто оставляют следы человеческой жизни, мусора и т.д.

Как отмечает оператор дрона, когда армия РФ начинает атаковать фейковый бункер, то это является предупреждением для украинских воинов.

Это будет сигналом для вас убираться оттуда как можно быстрее, — подчеркнул он. Поделиться

По словам Жлуктенко, фальшивые бункеры — это то, что украинские операторы будут пытаться делать постоянно, когда будет достаточное количество людей для этого.