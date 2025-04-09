ВСУ придумали новый способ, чтобы обмануть армию РФ

Как удалось узнать изданию Business Insider, бойцы ВСУ начали активно строить на поле боя фальшивые окопы из веток деревьев, чтобы обмануть российских захватчиков, охотящихся на них. Это позволяет сохранить жизнь украинских операторов БПЛА.
Главные тезисы
- Фейковые бункеры помогают украинским операторам беспилотников избежать атак и спасти свои жизни.
- Строительство фейковых позиций стало привычным ритуалом для бойцов ВСУ.
ВСУ снова обхитрили армию РФ
Как признался журналистам оператор беспилотника Димка Жлуктенко, для украинских воинов это уже давно привычный ритуал — "сделать несколько фальшивых позиций".
В большинстве случаев их строят в лесополосе, проектируя таким образом, чтобы россияне не смогли отличить фейковый бункер от настоящего.
Для этого довольно часто оставляют следы человеческой жизни, мусора и т.д.
Как отмечает оператор дрона, когда армия РФ начинает атаковать фейковый бункер, то это является предупреждением для украинских воинов.
По словам Жлуктенко, фальшивые бункеры — это то, что украинские операторы будут пытаться делать постоянно, когда будет достаточное количество людей для этого.
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