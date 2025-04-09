ЗСУ вигадали новий спосіб, щоб обдурити армію РФ

Як вдалося дізнатися виданню Business Insider, бійці ЗСУ почали активно будувати на полі бою фальшиві окопи з гілок дерев, аби обдурити російських загарбників, які полюють на них. Це дає можливість зберегти життя українських операторів БпЛА.

ЗСУ знову обхитрили армію РФ

Як зізнався журналістам оператор безпілотника Дімка Жлуктенко, для українських воїнів це вже давно звичний ритуал — "зробити кілька фальшивих позицій".

У більшості випадків їх будують в лісосмузі, проєктуючи таким чином, щоб росіяни не змогли відрізнити фейковий бункер від справжнього.

Для цього доволі часто залишають сліди людського життя, сміття абощо.

Як зазначає оператор дрона, коли армія РФ починає атакувати фейковий бункер, то це є значним попередженням для українських воїнів.

Це буде сигналом для вас забиратися звідти якнайшвидше, — наголосив він. Поширити

За словами Жлуктенка, фальшиві бункери — це те, що українські оператори будуть намагатися робити постійно, коли буде достатня кількість людей для цього.