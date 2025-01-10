ВСУ продолжают удерживать Кураховскую ТЭС — что известно

На Кураховском направлении российские оккупационные войска предпринимают попытки атаковать населенный пункт Дачное и выбивать Силы обороны из города.

Бои за Курахово: ВСУ содержат ТЭС

Об этом в телеэфире заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово. Виктор Трегубов Спикер ОСУВ "Хортица"

Он отметил, что украинские войска держат Кураховскую ТЭС и наносят врагу поражение, которое только могут. Также на этом направлении Силы обороны уничтожают гигантские объемы вражеской техники.

Бои за Курахово

Кроме того, отвечая на вопрос о возможном использовании оккупантами огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" во Временном Яру, Трегубов не подтвердил эту информацию.

Относительно "Сонцепека" у меня пока нет подтверждения. Должен отметить, что это оружие, конечно, достаточно мощное, но с очень большим количеством ограничений. думаю, что если действительно до этого дойдет, есть хорошие шансы, что она будет уничтожена. комментировать. Пока такой информации не поступало.

По его словам, продвижений в Часовом Яру не было, бои ведутся на тех же линиях разграничения. Также это касается и соседних населенных пунктов.

Что происходило на Донецком направлении фронта 9 января

В направлении Лимана в Донецкой области враг 17 раз безуспешно атаковал вблизи Зеленого Роща, Боровской Андреевки, Копанки, Твердохлебового, Макеевки, Грековки и Ивановки.

В направлении Северска российские кафиры провели одну безуспешную атаку в районе Белогоровки. Поделиться

В направлении Краматорска зафиксировано 7 боеприкосновений вблизи Временного Яра и Ступочек.

В направлении Торецкая Силы обороны отразили 12 вражеских близ Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

В направлении Покровска украинскими военными остановлены 42 безуспешных штурмовых и наступательных попыток российских оккупантов вблизи Барановки, Миролюбовки, Сухого Яра, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Зверевого, Нового Труда, Покровска, Котлино, Успеновки и Успеновки Новоелизаветовки.

В направлении Курахового отражены 29 атак российских окупантов вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного.

В направлении Времовки враг совершил 11 безуспешных атак в районах Янтарного, Времовки, Константинополя и Разлива.