ВСУ продолжают удерживать Кураховскую ТЭС — что известно

На Кураховском направлении российские оккупационные войска предпринимают попытки атаковать населенный пункт Дачное и выбивать Силы обороны из города.
Главные тезисы
- ВСУ продолжают удерживать Кураховскую тепловую электростанцию и успешно отбивают атаки оккупантов в районе Дачного.
- Силы обороны наносят урон врагу и уничтожают вражескую технику на Кураховском направлении.
- Российские оккупанты терпят значительные потери в ходе противостояния на востоке Украины.
Бои за Курахово: ВСУ содержат ТЭС
Об этом в телеэфире заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.
Он отметил, что украинские войска держат Кураховскую ТЭС и наносят врагу поражение, которое только могут. Также на этом направлении Силы обороны уничтожают гигантские объемы вражеской техники.
Кроме того, отвечая на вопрос о возможном использовании оккупантами огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" во Временном Яру, Трегубов не подтвердил эту информацию.
Относительно "Сонцепека" у меня пока нет подтверждения. Должен отметить, что это оружие, конечно, достаточно мощное, но с очень большим количеством ограничений. думаю, что если действительно до этого дойдет, есть хорошие шансы, что она будет уничтожена. комментировать. Пока такой информации не поступало.
По его словам, продвижений в Часовом Яру не было, бои ведутся на тех же линиях разграничения. Также это касается и соседних населенных пунктов.
Что происходило на Донецком направлении фронта 9 января
В направлении Лимана в Донецкой области враг 17 раз безуспешно атаковал вблизи Зеленого Роща, Боровской Андреевки, Копанки, Твердохлебового, Макеевки, Грековки и Ивановки.
В направлении Краматорска зафиксировано 7 боеприкосновений вблизи Временного Яра и Ступочек.
В направлении Торецкая Силы обороны отразили 12 вражеских близ Торецка, Белой Горы и Щербиновки.
В направлении Покровска украинскими военными остановлены 42 безуспешных штурмовых и наступательных попыток российских оккупантов вблизи Барановки, Миролюбовки, Сухого Яра, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Зверевого, Нового Труда, Покровска, Котлино, Успеновки и Успеновки Новоелизаветовки.
В направлении Курахового отражены 29 атак российских окупантов вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного.
В направлении Времовки враг совершил 11 безуспешных атак в районах Янтарного, Времовки, Константинополя и Разлива.
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