ЗСУ продовжують утримувати Курахівську ТЕС — що відомо

На Курахівському напрямку російські окупаційні війська проводять спроби атакувати населений пункт Дачне та вибивати Сили оборони з міста.

Бої за Курахове: ЗСУ утримують ТЕС

Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Зараз росіяни намагаються атакувати в районі Дачного та вибивати українські сили з Курахового. Віктор Трегубов Речник ОСУВ "Хортиця"

Він зазначив, що українські війська тримають Курахівську ТЕС і наносять ворогу ураження, яке тільки можуть. Також на цьому напрямку Сили оборони знищують велетенські обсяги ворожої техніки.

Бої за Курахове

Окрім того, відповідаючи на питання про можливе використання окупантами вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" у Часовому Ярі, Трегубов не підтвердив цієї інформації.

Щодо "Сонцепьоку" в мене поки що немає підтвердження. Маю зазначити, що ця зброя, звісно, досить потужна, але з дуже великою кількістю обмежень. Вона, по-перше, досить з низькою дистанцією ураження і з дуже низькою точністю ураження, тому я гадаю, що якщо справді до цього дійде, маємо хороші шанси, що вона буде знищена. Чи залучена вона зараз я не готовий коментувати. Поки що такої інформації не надходило.

За його словами, просувань в Часовому Ярі не було, бої точаться на тих самих лініях розмежування. Також це стосується і сусідніх населених пунктів.

Що відбувалося на Донецькому напрямку фронту 9 січня

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 17 разів безуспішно атакував поблизу Зеленого Гаю, Борівської Андріївки, Копанки, Твердохлібового, Макіївки, Греківки та Іванівки.

У напрямку Сіверська російські окупанти провели одну безуспішну атаку в районі Білогорівки. Поширити

У напрямку Краматорська зафіксовано 7 боєзіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок.

У напрямку Торецька Сили оборони відбили 12 ворожих поблизу Торецька, Білої Гори та Щербинівки.

У напрямку Покровська українськими військовими зупинено 42 безуспішні штурмові та наступальні спроби російських окупантів поблизу Баранівки, Миролюбівки, Сухого Яру, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Зеленого, Звірового, Нового Труду, Покровська, Котлиного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки та Новоєлизаветівки.

У напрямку Курахового відбито 29 атак російських окупантів поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

У напрямку Времівки ворог здійснив 11 безуспішних атак в районах Янтарного, Времівки, Костянтинопіля та Розливу.