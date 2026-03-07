ВСУ с помощью дронов взяли в плен более 100 оккупантов в течение зимы
ВСУ с помощью дронов взяли в плен более 100 оккупантов в течение зимы

Михаил Федоров
дрон
Read in English
Читати українською

Этой зимой более 100 российских захватчиков сдались в плен благодаря работе беспилотных подразделений.

Главные тезисы

  • Более 100 российских оккупантов сданы в плен украинскими дронами за последние зимние месяцы.
  • Министр обороны Украины Михаил Федоров упомянул, что это позволяет вернуть украинских защитников домой.

Операторы дронов ВСУ берут в плен оккупантов

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Он также обнародовал видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам, а операторы БПЛА сопровождают их в украинские позиции.

По словам министра, "этой зимой 100+ окупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений. Каждый такой пленный — это возможность вернуть наших защитников домой".

По данным Федорова, Силы обороны Украины за три зимних месяца ликвидировали около 92,5 тысяч российских захватчиков, большинство — с помощью беспилотников.

