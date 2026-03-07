ВСУ с помощью дронов взяли в плен более 100 оккупантов в течение зимы

Этой зимой более 100 российских захватчиков сдались в плен благодаря работе беспилотных подразделений.
Главные тезисы
- Более 100 российских оккупантов сданы в плен украинскими дронами за последние зимние месяцы.
- Министр обороны Украины Михаил Федоров упомянул, что это позволяет вернуть украинских защитников домой.
Операторы дронов ВСУ берут в плен оккупантов
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
По словам министра, "этой зимой 100+ окупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений. Каждый такой пленный — это возможность вернуть наших защитников домой".
По данным Федорова, Силы обороны Украины за три зимних месяца ликвидировали около 92,5 тысяч российских захватчиков, большинство — с помощью беспилотников.
