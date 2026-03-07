ЗСУ за допомогою дронів взяли у полон понад 100 окупантів протягом зими
ЗСУ за допомогою дронів взяли у полон понад 100 окупантів протягом зими

Михайло Федоров
дрон

Цієї зими понад 100 російських загарбників здались у полон завдяки роботі безпілотних підрозділів.

Головні тези:

  • Збройні сили України за останні зимові місяці відзначилися взяттям у полон понад 100 російських окупантів завдяки діям безпілотних підрозділів.
  • Міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив відео, де російські військові здаються у полон українським дронам і супроводжуються до українських позицій.

Оператори дронів ЗСУ беруть у полон окупантів

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він також оприлюднив відео, як російські військові здаються у полон українським дронам, а оператори БПЛА супроводжують їх до українських позицій.

За словами міністра, "цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений — це можливість повернути наших захисників додому".

За даними Федорова, Сили оборони України за три зимові місяці ліквідували майже 92,5 тисячі російських загарбників, більшість — за допомогою безпілотників.

