ЗСУ за допомогою дронів взяли у полон понад 100 окупантів протягом зими

Цієї зими понад 100 російських загарбників здались у полон завдяки роботі безпілотних підрозділів.
Головні тези:
- Збройні сили України за останні зимові місяці відзначилися взяттям у полон понад 100 російських окупантів завдяки діям безпілотних підрозділів.
- Міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив відео, де російські військові здаються у полон українським дронам і супроводжуються до українських позицій.
Оператори дронів ЗСУ беруть у полон окупантів
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
За словами міністра, "цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений — це можливість повернути наших захисників додому".
За даними Федорова, Сили оборони України за три зимові місяці ліквідували майже 92,5 тисячі російських загарбників, більшість — за допомогою безпілотників.
