ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Запорожском направлении

Украинские военные утром 25 сентября уничтожили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении в рамках выполнения боевого задания.
- Су-34 – сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных и морских целей в любых погодных условиях.
ВСУ сбили российский самолет на Запорожском направлении
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В 04:00 25 сентября 2025 года в Запорожском направлении украинские защитники сбили российский самолет Су-34.
Самолет совершал террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.
ВСУ уточнили, что вражеский Су-34 был уничтожен во время выполнения боевого задания.
Су-34 — это российский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, разработанный на базе истребителя Су-27, предназначенный для поражения наземных и морских целей в любых погодных условиях, днем и ночью.
Самолет имеет экипаж из двух человек, способный нести широкий спектр вооружений, включая управляемые авиабомбами и ракетами класса "воздух-земля" и "воздух-воздух". Он активно используется Россией в войне против Украины для ударов по гражданской и военной инфраструктуре.
