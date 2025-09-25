ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Запорожском направлении

ВСУ сбили российский самолет на Запорожском направлении

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 04:00 25 сентября 2025 года в Запорожском направлении украинские защитники сбили российский самолет Су-34.

Самолет совершал террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

ВСУ уточнили, что вражеский Су-34 был уничтожен во время выполнения боевого задания.

Су-34 — это российский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, разработанный на базе истребителя Су-27, предназначенный для поражения наземных и морских целей в любых погодных условиях, днем и ночью.

Самолет имеет экипаж из двух человек, способный нести широкий спектр вооружений, включая управляемые авиабомбами и ракетами класса "воздух-земля" и "воздух-воздух". Он активно используется Россией в войне против Украины для ударов по гражданской и военной инфраструктуре.