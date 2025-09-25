ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку

Українські військові врнаці 25 вересня знищили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку.
Головні тези:
- ЗСУ збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку в межах виконання бойового завдання.
- Су-34 - це надзвуковий фронтовий бомбардувальник, розроблений на основі винищувача Су-27, що призначений для ураження наземних та морських цілей в будь-яких погодних умовах.
ЗСУ збили російський літак на Запорізькому напрямку
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 04:00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34.
Літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.
ЗСУ уточнили, що ворожий Су-34 було знищено під час виконання бойового завдання.
Су-34 — це російський надзвуковий фронтовий бомбардувальник, розроблений на базі винищувача Су-27, призначений для ураження наземних та морських цілей у будь-яких погодних умовах, вдень і вночі.
Літак має екіпаж із двох осіб, здатний нести широкий спектр озброєнь, включно з керованими авіабомбами та ракетами класу "повітря-земля" і "повітря-повітря". Він активно використовується Росією у війні проти України для ударів по цивільній та військовій інфраструктурі.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-