ВСУ уничтожили более тысячи солдат армии РФ, 3 танка и 65 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 592 000 военных.
Главные тезисы
- С начала вторжения количество потерь русской армии составило 592 000 военных согласно данным Генштаба.
- На фронте зафиксировано 124 боевых столкновения, в том числе украинские войска успешно отбивали атаки противника в различных районах.
- Враг сосредоточил основные усилия в ряде районов, где украинские защитники активно остановили его попытки прорыва.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8450 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 16368 (+5) ед;
артиллерийских систем — 16728 (+65) ед;
РСЗО — 1146 (+3) ед.;
средства ПВО — 919 (+1) ед;
самолетов — 366 ед.;
вертолетов — 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13472 (+73) ед;
крылатые ракеты — 2426 (+1) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22590 (+66) ед;
специальная техника — 2801 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.
На Купянском направлении количество боеприкосновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Ивановского.
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