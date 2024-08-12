ВСУ уничтожили более тысячи солдат армии РФ, 3 танка и 65 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи солдат армии РФ, 3 танка и 65 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более тысячи солдат армии РФ, 3 танка и 65 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 592 000 военных.

Главные тезисы

 

  • С начала вторжения количество потерь русской армии составило 592 000 военных согласно данным Генштаба.
  • На фронте зафиксировано 124 боевых столкновения, в том числе украинские войска успешно отбивали атаки противника в различных районах.
  • Враг сосредоточил основные усилия в ряде районов, где украинские защитники активно остановили его попытки прорыва.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8450 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 16368 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 16728 (+65) ед;

  • РСЗО — 1146 (+3) ед.;

  • средства ПВО — 919 (+1) ед;

  • самолетов — 366 ед.;

  • вертолетов — 328 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13472 (+73) ед;

  • крылатые ракеты — 2426 (+1) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22590 (+66) ед;

  • специальная техника — 2801 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

  • На Купянском направлении количество боеприкосновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

  • На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу.

  • На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Ивановского.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 41-ю атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

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