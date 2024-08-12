ЗСУ знищили понад тисячу солдатів армії РФ, 3 танки та 65 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 592 000 військових.
Головні тези:
- Генштаб уточнив, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 592 000 військових.
- На фронті протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення, в тому числі на Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Покровському напрямках.
- Українські військові успішно захищаються від ворожих атак біля різних населених пунктів на Лиманському напрямку та інших напрямках.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, проте українські ЗСУ продовжують успішно відбивати атаки російських загарбників.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8450 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 16368 (+5) од.;
артилерійських систем — 16728 (+65) од.;
РСЗВ — 1146 (+3) од.;
засоби ППО — 919 (+1) од.;
літаків — 366 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13472 (+73) од.;
крилаті ракети — 2426 (+1) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22590 (+66) од.;
спеціальна техніка — 2801 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.
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