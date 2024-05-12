ВСУ уничтожили российский танк в районе Красногоровки — видео

Украинские военные сожгли вражеский танк недалеко от Авдеевки под Красногоровкой. Удачная операция попала на видео.

Бойцы 47 ОМБр ликвидировали российский танк

Вражеская техника и ее экипаж были уничтожены точным выстрелом из дрона.

Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада.

Воины 47 отдельной механизированной бригады сожгли вражеский танк в районе Красногоровки под Авдеевкой.

По данным бригады, аэроразведчики БУАР обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом. Танк двигался на огневую позицию, однако добраться до конечного пункта назначения ему помешали операторы FPV Strike Drones Company.

Точный удар — и танк вместе с экипажем взлетели в воздух. Поделиться

Потери РФ на войне в Украине колоссальны

Россия по состоянию на конец апреля 2024 года потеряла на фронте в Украине убитыми и ранеными около 450 тыс. человек.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Лео Догерти.

Издание отмечает, что в это количество не включают ликвидированных российских военных, которые служили в российских частных военных компаниях. Также цифра в 450 тыс не включает военных, дезертировавших из армии — их, по словам Догерти, "десятки тысяч".