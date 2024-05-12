ЗСУ знищили російський танк у районі Красногорівки — відео

Українські військові спалили ворожий танк недалеко від Авдіївки, під Красногорівкою. Вдала операція потрапила на відео.
Бійці 47 ОМБр ліквідували російський танк
Ворожа техніка та її екіпаж були знищені влучним пострілом з дрона.
Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада.
Воїни 47 окремої механізованої бригади спалили ворожий танк в районі Красногорівки, що під Авдіївкою.
За даними бригади, аеророзвідники БУАР виявили бронетехніку в тилу противника з повним боєкомплектом. Танк рухався на вогневу позицію, однак дістатись кінцевого пункту призначення йому завадили оператори FPV Strike Drones Company.
Втрати РФ на війні в Україні колосальні
Росія станом на кінець квітня 2024 року втратила на фронті в Україні вбитими та пораненими близько 450 тис осіб.
Про це повідомляє The Insider з посиланням на заступника державного секретаря зі збройних сил Великої Британії Лео Догерті.
Видання зазначає, що до цієї кількості не включають ліквідованих російських військових, які служили в російських приватних військових компаніях. Також цифра в 450 тис не включає військових, які дезертували з армії — їх, за словами Догерті, "десятки тисяч".
Знищено, кинуто чи захоплено українцями понад 10 тис російських бронемашин, зокрема близько 3 тис основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських кораблі всіх класів та понад 1 500 артилерійських систем усіх типів.
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