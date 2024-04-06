5 апреля воины ВСУ ликвидировали 790 солдат РФ, а также сотни единиц всевозможной техники врага.
Потери армии РФ по состоянию на 6 апреля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 446690 (+790) человек,
танков — 7057 (+24) ед,
боевых бронированных машин — 13497 (+38) ед,
артиллерийских систем — 11262 (+41) ед,
РСЗО — 1032 (+3) ед,
средства ПВО — 749 (+2) ед,
самолетов — 347 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8895 (+48),
крылатые ракеты — 2060 (+1),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 14992 (+70) ед,
специальная техника — 1854 (+5)
Что известно о ситуации на фронте 5-6 апреля
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.
В общей сложности армия РФ нанесла 14 ракетных и 107 авиационных ударов, а также совершила 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Лиманском направлении бойцам ВСУ удалось отразить 3 атаки врага, а на Бахмутском — 16.
Сложная ситуация сохраняется на Авдеевском направлении, где они отразили 22 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области.
В Херсонской области противник совершил 16 безуспешных атак на позиции бойцов ВСУ.
Что известно о новых успехах ВСУ на фронте
5 апреля украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
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