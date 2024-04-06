5 апреля воины ВСУ ликвидировали 790 солдат РФ, а также сотни единиц всевозможной техники врага.

Потери армии РФ по состоянию на 6 апреля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 446690 (+790) человек,

танков — 7057 (+24) ед,

боевых бронированных машин — 13497 (+38) ед,

артиллерийских систем — 11262 (+41) ед,

РСЗО — 1032 (+3) ед,

средства ПВО — 749 (+2) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8895 (+48),

крылатые ракеты — 2060 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14992 (+70) ед,

специальная техника — 1854 (+5)

Что известно о ситуации на фронте 5-6 апреля

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

В общей сложности армия РФ нанесла 14 ракетных и 107 авиационных ударов, а также совершила 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Лиманском направлении бойцам ВСУ удалось отразить 3 атаки врага, а на Бахмутском — 16.

Сложная ситуация сохраняется на Авдеевском направлении, где они отразили 22 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Константиновка Донецкой области. На Ореховском направлении в течение минувших суток враг, при поддержке авиации, предпринял 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Поделиться

В Херсонской области противник совершил 16 безуспешных атак на позиции бойцов ВСУ.

Что известно о новых успехах ВСУ на фронте

5 апреля украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.