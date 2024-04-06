5 квітня воїни ЗСУ знищили 790 солдатів РФ, а також сотні одиниць різноманітної техніки ворога.
Втрати армії РФ станом на 6 квітня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 446690 (+790) осіб,
танків — 7057 (+24) од,
бойових броньованих машин — 13497 (+38) од,
артилерійських систем — 11262 (+41) од,
РСЗВ — 1032 (+3) од,
засоби ППО — 749 (+2) од,
літаків — 347 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8895 (+48),
крилаті ракети — 2060 (+1),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 14992 (+70) од,
спеціальна техніка — 1854 (+5)
Що відомо про ситуацію на фронті 5-6 квітня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Загалом армія РФ завдала 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, а також здійснила 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Лиманському напрямку бійцям ЗСУ вдалося відбити 3 атаки ворога, а на Бахмутському — 16.
Складана ситуація зберігається на Авдіївському напрямку, де українські вони відбили 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області.
На Херсонщині противник здійснив 16 безуспішних атак на позиції бійців ЗСУ.
Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті
5 квітня українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
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