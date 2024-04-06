ЗСУ протягом доби знищили понад 200 одиниць техніки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ протягом доби знищили понад 200 одиниць техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

5 квітня воїни ЗСУ знищили 790 солдатів РФ, а також сотні одиниць різноманітної техніки ворога.

Втрати армії РФ станом на 6 квітня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 446690 (+790) осіб,

  • танків — 7057 (+24) од,

  • бойових броньованих машин — 13497 (+38) од,

  • артилерійських систем — 11262 (+41) од,

  • РСЗВ — 1032 (+3) од,

  • засоби ППО — 749 (+2) од,

  • літаків — 347 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8895 (+48),

  • крилаті ракети — 2060 (+1),

  • кораблі /катери — 26 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14992 (+70) од,

  • спеціальна техніка — 1854 (+5)

Що відомо про ситуацію на фронті 5-6 квітня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Загалом армія РФ завдала 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, а також здійснила 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку бійцям ЗСУ вдалося відбити 3 атаки ворога, а на Бахмутському  — 16.

Складана ситуація зберігається на Авдіївському напрямку, де українські вони відбили 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 1 невдалу спробу атакувати позиції наших військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонщині противник здійснив 16 безуспішних атак на позиції бійців ЗСУ.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті

5 квітня українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобах, 1 пункту управління, 1 пункту управління БпЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та 1 іншому важливому об’єкту ворога.

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