По словам главкома ВСУ Александра Сырского, ситуация на востоке Украины остается сложной, однако украинские военные в последнее время вернули больше утраченных позиций, чем потеряли новые.

Что Сырский говорит о ситуации на фронте на востоке Украины

Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте он и не бывает другим. Конечно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем, — заверил Сырский. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты и в дальнейшем прибегают к массированным штурмам и продолжают нести многочисленные потери.

Кроме этого, по словам Сырского, враг значительно увеличил использование авиации.

Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте он и не бывает другим. Конечно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем, — отметил главком ВСУ. Поделиться

Сырский добавил, что на отдельных участках фронта украинским военным удалось достичь паритета с врагом в количестве артиллерийских систем, и это сразу повлияло на ситуацию на фронте.

Наши артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений противника даже в десятках километров от линии фронта. Враг ежесуточно не только имеет значительные потери в живой силе и технике, в частности артиллерийские системы — он никогда и нигде не может чувствовать себя в безопасности, также на временно оккупированных территориях Украины, — подчеркнул Сырский. Поделиться

Что известно о потерях окупантов в течение последних двух месяцев

Сырский подчеркнул, что только в течение февраля и марта российские оккупанты потеряли более 570 танков, около 1 тыс. 430 различных видов бронетехники, почти 1 тыс. 680 артсистем, 64 системы ПВО.