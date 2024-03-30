По словам главкома ВСУ Александра Сырского, ситуация на востоке Украины остается сложной, однако украинские военные в последнее время вернули больше утраченных позиций, чем потеряли новые.
Что Сырский говорит о ситуации на фронте на востоке Украины
Он отметил, что российские оккупанты и в дальнейшем прибегают к массированным штурмам и продолжают нести многочисленные потери.
Кроме этого, по словам Сырского, враг значительно увеличил использование авиации.
Сырский добавил, что на отдельных участках фронта украинским военным удалось достичь паритета с врагом в количестве артиллерийских систем, и это сразу повлияло на ситуацию на фронте.
Что известно о потерях окупантов в течение последних двух месяцев
Сырский подчеркнул, что только в течение февраля и марта российские оккупанты потеряли более 570 танков, около 1 тыс. 430 различных видов бронетехники, почти 1 тыс. 680 артсистем, 64 системы ПВО.
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