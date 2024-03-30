ЗСУ повертають втрачені позиції на сході України — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ повертають втрачені позиції на сході України — Сирський

Олександр Сирський
Джерело:  Укрінформ

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на сході України залишається складною, однак українські військові останнім часом повернули більше втрачених позицій, а ніж втратили нових. 

Що Сирський каже про ситуацію на фронті на сході України

Ситуація на фронті дійсно складна. Але на фронті вона й не буває іншою. Безумовно, кожний день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й щодня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо, — запевнив Сирський.

Він зазначив, що російські окупанти і надалі вдаються до масованих штурмів та продовжують зазнавати численних втрат.

Окрім цього, за словами Сирського ворог значно збільшив використання авіації.

Ситуація на фронті дійсно складна. Але на фронті вона й не буває іншою. Безумовно, кожний день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й щодня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо, — зазначив головком ЗСУ.

Сирський додав, що на окремих ділянках фронту українським військовим вдалось досягти парітету із ворогом у кількості артилерійських систем і це одразу ж вплинуло на ситуацію на фронті.

Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Ворог щодобово не лише має значні втрати у живій силі та техніці, зокрема артилерійські системи, — він ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, також на тимчасово окупованих територіях України, — підкреслив Сирський.

Що відомо про втрати окупантів протягом останніх двох місяців

Сирський підкреслив, що тільки протягом лютого та березня російські окупанти втратили більше 570 танків, близько 1 тис 430 різних видів бронетехніки, майже 1 тис 680 артсистем, 64 системи ППО.

Дуже суттєвим є і те, що активність ворога у повітрі також вдалося знизити, зрозуміло, завдяки майстерності наших підрозділів протиповітряної оборони. Лише протягом 10 днів у лютому вони збили 13 літаків противника, зокрема відразу два стратегічно важливі літаки спостереження та управління А50, — зазначив головком ЗСУ.

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