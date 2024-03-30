ЗСУ повертають втрачені позиції на сході України — Сирський

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на сході України залишається складною, однак українські військові останнім часом повернули більше втрачених позицій, а ніж втратили нових.
Що Сирський каже про ситуацію на фронті на сході України
Він зазначив, що російські окупанти і надалі вдаються до масованих штурмів та продовжують зазнавати численних втрат.
Окрім цього, за словами Сирського ворог значно збільшив використання авіації.
Сирський додав, що на окремих ділянках фронту українським військовим вдалось досягти парітету із ворогом у кількості артилерійських систем і це одразу ж вплинуло на ситуацію на фронті.
Що відомо про втрати окупантів протягом останніх двох місяців
Сирський підкреслив, що тільки протягом лютого та березня російські окупанти втратили більше 570 танків, близько 1 тис 430 різних видів бронетехніки, майже 1 тис 680 артсистем, 64 системи ППО.
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