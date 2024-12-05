ВСУ выбили солдат РФ из села Новый Комар в Донецкой области

Украинские военные вернули контроль над селом Новый Комар Донецкой области. Нашим бойцам удалось выбить окупантов из населенного пункта.

Село Новый Комар в Донецкой области под контролем ВСУ

Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, расположенный в Волновахском районе Донецкой области и входящий в Великоновоселковскую поселковую общину, находится под контролем Сил обороны, сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Поделиться

В отражении населенного пункта принимали участие бойцы 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана.

Российские оккупанты понесли большие потери, многие сбежали к трассе. В плен взяты вражеские морпехи из 40-й БрМП РФ, — говорится на странице батальона. Поделиться

Новый Комар — село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области в Украине.

ВСУ вернули контроль над правым берегом реки Оскол на Харьковщине

Как отмечает Генштаб, в Харьковской области, в районе села Новомлынск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

оккупанты имели преимущество в силах и даже попытались переправиться через реку.

Однако украинские защитники благодаря поддержке артиллерии и подразделений дронов выбили противника из плацдарма.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от сил противника, сообщили в Генштабе. Поделиться