Украинские военные вернули контроль над селом Новый Комар Донецкой области. Нашим бойцам удалось выбить окупантов из населенного пункта.
Главные тезисы
- Украинские военные освободили село Новый Комар в Донецкой области от российских оккупантов в результате успешной операции.
- Бойцы 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана понесли потери, но сумели вытеснить врага из населенного пункта, взяв в плен российских солдат.
- ВСУ также успешно вернули контроль над правым берегом реки Оскол на Харьковщине, отбиваясь от попыток захвата российских войск.
- Украинские защитники получили поддержку артиллерии и дронов во время операций, что позволило успешно отразить атаки оккупантов.
- Село Новый Комар и Новомлынск находятся под контролем ВСУ, что символизируется развевающимися украинскими флагами над населенными пунктами.
Село Новый Комар в Донецкой области под контролем ВСУ
В отражении населенного пункта принимали участие бойцы 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана.
Новый Комар — село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области в Украине.
ВСУ вернули контроль над правым берегом реки Оскол на Харьковщине
Как отмечает Генштаб, в Харьковской области, в районе села Новомлынск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.
оккупанты имели преимущество в силах и даже попытались переправиться через реку.
Однако украинские защитники благодаря поддержке артиллерии и подразделений дронов выбили противника из плацдарма.
Украинские военные смогли уничтожить врага. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны, а над Новомлынском развеваются украинские флаги.
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