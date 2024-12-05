ЗСУ вибили солдатів РФ з села Новий Комар в Донецькій області

Українські військові повернули контроль над селом Новий Комар Донецької області. Нашим бійцям вдалося вибити окупантів з населеного пункту.
Головні тези:
- ЗСУ вдалося відбити село Новий Комар в Донецькій області в результаті операції проти російських окупантів.
- Українські бійці з 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана зазнали великих втрат під час бою, але змогли вибити ворога з населеного пункту.
- Також ЗСУ успішно відбили правий берег річки Оскіл на Харківщині в районі села Новомлинськ від російських спроб захоплення.
- Українські захисники отримали підтримку артилерії та дронів у відбивальних операціях.
- Після вдалих операцій українські прапори майорять над селами Новий Комар та Новомлинськ, підкреслюючи успіхи ЗСУ у боротьбі проти окупантів.
Село Новий Комар в Донецькій області під контролем ЗСУ
У відбитті населеного пункту брали участь бійці 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана.
Новий Комар — село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області в Україні.
ЗСУ повернули контроль над правим берегом річки Оскіл на Харківщині
Як зазначає Генштаб, у Харківській області, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.
Окупанти мали перевагу в силах та навіть спробували переправився через річку.
Однак українські захисники, завдяки підтримці артилерії та підрозділів дронів, вибили противника з плацдарму.
Українські військові змогли знищити ворога. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони, а над Новомлинськом майорять українські прапори.
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