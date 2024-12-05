ЗСУ вибили солдатів РФ з села Новий Комар в Донецькій області

Українські військові повернули контроль над селом Новий Комар Донецької області. Нашим бійцям вдалося вибити окупантів з населеного пункту.

Село Новий Комар в Донецькій області під контролем ЗСУ

Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, знаходиться під контролем Сил оборони, — повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Поширити

У відбитті населеного пункту брали участь бійці 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана.

Російські окупанти зазнали великих втрат, багато хто втік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із 40-ї БрМП РФ, — йдеться на сторінці батальйону. Поширити

Новий Комар — село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області в Україні.

ЗСУ повернули контроль над правим берегом річки Оскіл на Харківщині

Як зазначає Генштаб, у Харківській області, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Окупанти мали перевагу в силах та навіть спробували переправився через річку.

Однак українські захисники, завдяки підтримці артилерії та підрозділів дронів, вибили противника з плацдарму.

Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника, — повідомили у Генштабі. Поширити