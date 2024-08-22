Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в приграничные районы Сумской области и провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Сырский о ситуации на фронте в Украине и успехах наступления ВСУ на Курщине

Как отмечается, Сырский доложил Зеленскому о мерах по усилению обороны в районах Торецкого и Покровского.

Главком ВСУ добавил, что в ходе наступления в Курщине украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт, а также пополнили обменный фонд новыми военнопленными российскими солдатами.

Глава Сумской ОВА доложил о ситуации на Сумщине после начала Курской операции.

Отмечается, что наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.

Отдельное внимание – координации действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области, – подчеркнул президент. Поделиться

Кремль распространяет фейки на фоне наступления ВСУ на Курщине

По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации при СНБО, российские пропагандисты распространяют дезинформацию о якобы проведении украинскими военными химической атаки во время наступления на Курщине.

Во-первых, Украина является подписателем Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Во-вторых, рашисты не приводят никаких доказательств, что также является признаком фейка, - отмечают в ЦПИ. Поделиться

Отмечается, что в действительности именно российские войска неоднократно были замечены в использовании химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением законов войны.

ЦПД отмечает, что распространение подобных ложных месседжей является частью стратегии Кремля по информационной пропаганде по событиям в Курской области.