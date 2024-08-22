ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине

Офис Президента Украины
Александр Сырский и Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в приграничные районы Сумской области и провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Главные тезисы

  • ВСУ продолжают успешное наступление на Курщине, овладевая новыми территориями и контролируя населенные пункты.
  • Кремль распространяет фейковую информацию о химических атаках украинских военных, хотя отсутствие улик свидетельствует о фальсификации данных.
  • Украина придерживается международных обязательств по запрещению химического оружия, в то время как российские войска нарушают эти нормы.
  • Ситуация на приграничной территории контролируется совместно военными, полицией и ГСЧС для организации гуманитарных конвоев в рамках Курской операции.
  • Распространение ложной информации стало частью стратегии Кремля в информационной пропаганде по событиям в Курской области.

Сырский о ситуации на фронте в Украине и успехах наступления ВСУ на Курщине

Как отмечается, Сырский доложил Зеленскому о мерах по усилению обороны в районах Торецкого и Покровского.

Главком ВСУ добавил, что в ходе наступления в Курщине украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт, а также пополнили обменный фонд новыми военнопленными российскими солдатами.

Глава Сумской ОВА доложил о ситуации на Сумщине после начала Курской операции.

Отмечается, что наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.

Отдельное внимание – координации действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области, – подчеркнул президент.

Кремль распространяет фейки на фоне наступления ВСУ на Курщине

По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации при СНБО, российские пропагандисты распространяют дезинформацию о якобы проведении украинскими военными химической атаки во время наступления на Курщине.

Во-первых, Украина является подписателем Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Во-вторых, рашисты не приводят никаких доказательств, что также является признаком фейка, - отмечают в ЦПИ.

Отмечается, что в действительности именно российские войска неоднократно были замечены в использовании химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением законов войны.

ЦПД отмечает, что распространение подобных ложных месседжей является частью стратегии Кремля по информационной пропаганде по событиям в Курской области.

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