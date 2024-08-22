Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в приграничные районы Сумской области и провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Главные тезисы
- ВСУ продолжают успешное наступление на Курщине, овладевая новыми территориями и контролируя населенные пункты.
- Кремль распространяет фейковую информацию о химических атаках украинских военных, хотя отсутствие улик свидетельствует о фальсификации данных.
- Украина придерживается международных обязательств по запрещению химического оружия, в то время как российские войска нарушают эти нормы.
- Ситуация на приграничной территории контролируется совместно военными, полицией и ГСЧС для организации гуманитарных конвоев в рамках Курской операции.
- Распространение ложной информации стало частью стратегии Кремля в информационной пропаганде по событиям в Курской области.
Сырский о ситуации на фронте в Украине и успехах наступления ВСУ на Курщине
Как отмечается, Сырский доложил Зеленскому о мерах по усилению обороны в районах Торецкого и Покровского.
Главком ВСУ добавил, что в ходе наступления в Курщине украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт, а также пополнили обменный фонд новыми военнопленными российскими солдатами.
Глава Сумской ОВА доложил о ситуации на Сумщине после начала Курской операции.
Отмечается, что наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.
Кремль распространяет фейки на фоне наступления ВСУ на Курщине
По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации при СНБО, российские пропагандисты распространяют дезинформацию о якобы проведении украинскими военными химической атаки во время наступления на Курщине.
Отмечается, что в действительности именно российские войска неоднократно были замечены в использовании химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением законов войны.
ЦПД отмечает, что распространение подобных ложных месседжей является частью стратегии Кремля по информационной пропаганде по событиям в Курской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-