Президент Володимир Зеленський прибув із візитом у прикордонні райони на Сумщині і провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Сирський про ситуацію на фронті в Україні і успіхи наступу ЗСУ на Курщині

Як зазначається, Сирський доповів Зеленському стосовно заходів з посилення оборони у районах Торецька та Покровська.

Головком ЗСУ додав, що в ході наступу на Курщині українські військові взяли під контроль ще один населений пункт, а також поповнили обмінний фонд новими військовополоненими російськими солдатами.

Голова Сумської ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції.

Зазначається, що спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

Окрема увага - координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області, - підкреслив президент. Поширити

Кремль поширює фейки на тлі наступу ЗСУ на Курщині

За інформацією аналітиків з Центру протидії дезінформації при РНБО, російські пропагандисти поширюють дезінформацію про нібито проведення українськими військовими хімічної атаки під час наступу на Курщині.

По-перше, Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї та суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, рашисти не наводять жодних доказів, що також є ознакою фейку, - наголошують в ЦПД. Поширити

Зазначається, що насправді ж саме російські війська неодноразово були помічені у використанні хімічної зброї проти українських позицій, що є воєнним злочином та порушенням законів війни.

ЦПД наголошує, що поширення подібних неправдивих меседжів є частиною стратегії Кремля з інформаційної пропаганди щодо подій в Курській області.