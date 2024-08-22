Президент Володимир Зеленський прибув із візитом у прикордонні райони на Сумщині і провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили успішний наступ на Курщині, взявши під контроль новий населений пункт.
- Кремль поширює фейки про хімічні атаки українських військових, відсутність доказів свідчить про фальсифікацію інформації.
- Україна дотримується міжнародних зобов'язань щодо заборони хімічної зброї, у той час як російські війська порушують міжнародні норми воєнного права.
- Ситуація на прикордонній території контролюється спільно військовими, поліцією та ДСНС для організації гуманітарних конвоїв в рамках Курської операції.
- Поширення неправдивої інформації є однією зі складових стратегії Кремля у сфері інформаційної пропаганди стосовно ситуації в Курській області.
Сирський про ситуацію на фронті в Україні і успіхи наступу ЗСУ на Курщині
Як зазначається, Сирський доповів Зеленському стосовно заходів з посилення оборони у районах Торецька та Покровська.
Головком ЗСУ додав, що в ході наступу на Курщині українські військові взяли під контроль ще один населений пункт, а також поповнили обмінний фонд новими військовополоненими російськими солдатами.
Голова Сумської ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції.
Зазначається, що спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.
Кремль поширює фейки на тлі наступу ЗСУ на Курщині
За інформацією аналітиків з Центру протидії дезінформації при РНБО, російські пропагандисти поширюють дезінформацію про нібито проведення українськими військовими хімічної атаки під час наступу на Курщині.
Зазначається, що насправді ж саме російські війська неодноразово були помічені у використанні хімічної зброї проти українських позицій, що є воєнним злочином та порушенням законів війни.
ЦПД наголошує, що поширення подібних неправдивих меседжів є частиною стратегії Кремля з інформаційної пропаганди щодо подій в Курській області.
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