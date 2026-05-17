ВСУ взяли в плен российскую ДРГ на Запорожском направлении — лезла через газовую трубу

На Запорожском направлении украинские военные взяли в плен российских окупантов, пытавшихся проникнуть в тыл Сил обороны через магистральный газопровод. Для таких операций россияне обустроили целую подземную систему с тоннелями, связью и логистическими точками.

Часть штурмовиков после выхода из трубы сдалась украинским защитникам, признав, что "назад дороги уже нет". Об этом сообщает 65 механизированная бригада "Великий луг".

На Запорожском направлении украинские военные разоблачили и остановили попытку российских окупантов проникнуть в тыл Сил обороны через магистральный газопровод. Бойцы бригады "Великий луг" взяли в плен группу российских диверсантов, передвигавшихся по трубе на Ореховском направлении.

Видео с пленниками и кадры внутри газопровода обнародовали на официальных ресурсах бригады. На записях оккупанты рассказывают, что фактически не имели возможности вернуться назад. Один из российских военных заявил:

За нами заварили трубу, дороги назад нет, — заявил один из российских военных.

По данным украинских военных, российская армия использует магистральный газопровод для перемещения штурмовых и диверсионных групп в тыл украинских позиций. Основной целью таких операций является попытка перерезать логистические маршруты Сил обороны вблизи Камышувахи и создать хаос в прифронтовой зоне.

Украинская разведка знала о подготовке подобных действий со стороны окупантов еще раньше. Российские военные проходили специальные тренировки на полигонах на временно оккупированных территориях, где отрабатывали передвижение по подземным маршрутам и штурмовые действия в ограниченном пространстве.

По словам украинских защитников, оккупанты создали внутри трубы фактически отдельную инфраструктуру. Там были обустроены внутренние посты, телефонная связь, места отдыха, а также специальные обходы в местах повреждения трубопровода. Вход в газопровод расположен на территории, которую контролируют российские войска, в то время как выходы ведут ближе к украинским позициям.

Именно по таким подземным маршрутам российские диверсанты пытаются проникать вглубь украинской обороны для проведения атак, диверсий и попыток захвата отдельных объектов. В 65-й бригаде подчеркивают, что часть окупантов после выхода из трубы решает сдаться в плен, осознавая тупик ситуации.

Украинские военные также показали, в каких сложных условиях передвигались российские штурмовики узкими темными проходами на десятки километров.