ЗСУ взяли у полон російську ДРГ на Запорізькому напрямку — лізла через газову трубу

На Запорізькому напрямку українські військові взяли в полон російських окупантів, які намагалися проникнути в тил Сил оборони через магістральний газопровід. Для таких операцій росіяни облаштували цілу підземну систему з тунелями, зв’язком і логістичними точками.
Головні тези:
- Російські диверсанти намагалися проникнути в тил українських позицій через газовий трубопровід на Запорізькому напрямку.
- Українські військові виявили та зупинили спробу окупантів, взявши у полон російську диверсійно-розвідувальну групу.
ЗСУ взяли у полон російську ДРГ у газовій трубі
Частина штурмовиків після виходу з труби здалася українським захисникам, визнавши, що "назад дороги вже немає". Про це повідомляє 65 механізована бригада "Великий луг".
На Запорізькому напрямку українські військові викрили та зупинили спробу російських окупантів проникнути в тил Сил оборони через магістральний газопровід. Бійці бригади "Великий луг" узяли в полон групу російських диверсантів, які пересувалися трубою на Оріхівському напрямку.
Відео з полоненими та кадри всередині газопроводу оприлюднили на офіційних ресурсах бригади. На записах окупанти розповідають, що фактично не мали можливості повернутися назад. Один із російських військових заявив:
За даними українських військових, російська армія використовує магістральний газопровід для переміщення штурмових та диверсійних груп у тил українських позицій. Основною метою таких операцій є спроби перерізати логістичні маршрути Сил оборони поблизу Комишувахи та створити хаос у прифронтовій зоні.
Українська розвідка знала про підготовку подібних дій з боку окупантів ще раніше. Російські військові проходили спеціальні тренування на полігонах на тимчасово окупованих територіях, де відпрацьовували пересування підземними маршрутами та штурмові дії в обмеженому просторі.
За словами українських захисників, окупанти створили всередині труби фактично окрему інфраструктуру. Там були облаштовані внутрішні пости, телефонний зв’язок, місця для перепочинку, а також спеціальні обходи у місцях пошкодження трубопроводу. Вхід до газопроводу розташований на території, яку контролюють російські війська, тоді як виходи ведуть ближче до українських позицій.
Українські військові також показали, у яких складних умовах пересувалися російські штурмовики — вузькими темними проходами на десятки кілометрів.
