ВСУ зачистили от оккупантов РФ микрорайон "Юбилейный" в Купянске — видео

Воины 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины совместно со смежными подразделениями зачистили от российских военных жилмассив «Юбилейный» в Купянске.
Главные тезисы
- 425-й отдельный штурмовой полк “Скала” совместно с другими подразделениями ВСУ освободил микрорайон “Юбилейный” в Купянске от российских военных.
- Деятельность военных подразделений привела к перекрытию путей поставки российских войск и стабилизации обстановки на Купянском направлении.
- Подразделения Национальной гвардии “Хартия” также принимали участие в освобождении других районов Купянска, что существенно помогло перекрыть пути снабжения российских войск.
ВСУ зачищают от оккупантов Купянск
Об этом сообщила пресс-служба полка и обнародовала соответствующее видео.
Ранее подразделения Национальной гвардии «Хартия» освободили Кондрашовку, Радьковку и несколько кварталов на севере Купянска, что позволило перекрыть пути снабжения российских войск и значительно стабилизировать обстановку на Купянском направлении.
