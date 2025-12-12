ВСУ зачистили от оккупантов РФ микрорайон "Юбилейный" в Купянске — видео

Воины 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины совместно со смежными подразделениями зачистили от российских военных жилмассив «Юбилейный» в Купянске.

ВСУ зачищают от оккупантов Купянск

Об этом сообщила пресс-служба полка и обнародовала соответствующее видео.

Российские захватчики были сначала заблокированы в многоэтажках, а затем уничтожены. Поделиться

Ранее подразделения Национальной гвардии «Хартия» освободили Кондрашовку, Радьковку и несколько кварталов на севере Купянска, что позволило перекрыть пути снабжения российских войск и значительно стабилизировать обстановку на Купянском направлении.