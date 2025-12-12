ЗСУ зачистили від окупантів РФ мікрорайон "Ювілейний" у Куп’янську — відео

Воїни 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Сухопутних військ Збройних сил України спільно із суміжними підрозділами зачистили від російських військових житловий масив «Ювілейний» у Куп’янську.
Головні тези:
- Воїни 425-го окремого штурмового полку “Скеля” Збройних сил України спільно з іншими підрозділами звільнили мікрорайон “Ювілейний” у Куп'янську від російських окупантів.
- ЗСУ продовжують ефективні операції зі звільнення територій від російських загарбників на сході України.
- Діяльність військових підрозділів призвела до перекриття шляхів постачання російських військ та стабілізації обстановки на Куп'янському напрямку.
ЗСУ зачищають від окупантів Куп’янськ
Про це повідомила пресслужба полку та оприлюднила відповідне відео.
Раніше підрозділи Національної гвардії «Хартія» звільнили Кіндрашівку, Радьківку та кілька кварталів на півночі Куп’янська, що дозволило перекрити шляхи постачання російських військ і значно стабілізувати обстановку на Куп’янському напрямку.
