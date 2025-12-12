ЗСУ зачистили від окупантів РФ мікрорайон "Ювілейний" у Куп’янську — відео

Воїни 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Сухопутних військ Збройних сил України спільно із суміжними підрозділами зачистили від російських військових житловий масив «Ювілейний» у Куп’янську.

ЗСУ зачищають від окупантів Куп’янськ

Про це повідомила пресслужба полку та оприлюднила відповідне відео.

Російські загарбники були спочатку заблоковані в багатоповерхівках, а потім знищені.

Раніше підрозділи Національної гвардії «Хартія» звільнили Кіндрашівку, Радьківку та кілька кварталів на півночі Куп’янська, що дозволило перекрити шляхи постачання російських військ і значно стабілізувати обстановку на Куп’янському напрямку.