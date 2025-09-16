Вторжение российских дронов в Польшу. Страну охватил новый скандал

Польский лидер Кароль Навроцкий требует немедленных объячнений от правительства страны после публикации Rzeczpospolita о том, что крышу дома под Люблином развалил не российский дрон, а ракета из истребителя F-16.
Главные тезисы
- Навроцкий потребовал прояснить этот вопрос как можно скорее.
- По его словам, это важно сделать на фоне информационной войны с Россией.
Что происходит в Польше
16 сентября издание Rzeczpospolita опубликовало материал о том, что крышу дома, пострадавшего во время вторжения российских дронов в Польшу, разрушил не сбитый беспилотник, а ракета с F-16, у которой не сработала система наведения.
Кароль Навроцкий подчеркнул, что нет согласия на сокрытие информации. Он добавил, что в условиях дезинформации и гибридной войны поступающие полякам сообщения должны проверяться и подтверждаться.
Что важно понимать, это единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу 10 сентября, которых было около двух десятков.
Согласно данным журналистов, обломки российских беспилотников были обнаружены в разных уголках страны.
Более того, некоторые дроны залетели почти на 300 км от восточной границы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-