Вторгнення російських дронів у Польщу. Країну охопив новий скандал
Категорія
Світ
Дата публікації

Вторгнення російських дронів у Польщу. Країну охопив новий скандал

Навроцький
Джерело:  RMF 24

Польський лідер Кароль Навроцький вимагає негайних пояснень від уряду країни після тверджень видання Rzeczpospolita про те, що дах будинку під Любліном розвалив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16.

Головні тези:

  •  Навроцький зажадав прояснити це питання якнайшвидше.
  • За його словами, це важливо зробити на тлі інформаційної війни з Росією.

Що наразі відбувається в Польщі

16 вересня видання Rzeczpospolita опублікувало матеріал про те, що дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських дронів до Польщі, зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

Президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду — застосувати усі інструменти та інстутиції, щоб прояснити це питання якнайшвидше.

Кароль Навроцький наголосив, що немає згоди на приховування інформації. Вн додав, що умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися

Що важливо розуміти, це єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків.

Згідно з даними журналістів, уламки російських безпілотників були виявлені у різних куточках країни.

Ба більше, деякі дрони залетіли на майже 300 км від східного кордону.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща задіює статтю 4 Договору про НАТО після атаки РФ
Туск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща та Латвія закрили повітряний простір поблизу кордонів на тлі провокацій РФ
кордон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща готується до можливої агресії Росії — тисячі добровольців проходять вишкіл
Польща

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?