Вторгнення російських дронів у Польщу. Країну охопив новий скандал

Польський лідер Кароль Навроцький вимагає негайних пояснень від уряду країни після тверджень видання Rzeczpospolita про те, що дах будинку під Любліном розвалив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16.

Що наразі відбувається в Польщі

16 вересня видання Rzeczpospolita опублікувало матеріал про те, що дах будинку, що постраждав під час вторгнення російських дронів до Польщі, зруйнував не збитий безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення.

Президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду — застосувати усі інструменти та інстутиції, щоб прояснити це питання якнайшвидше. Поширити

Кароль Навроцький наголосив, що немає згоди на приховування інформації. Вн додав, що умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися

Що важливо розуміти, це єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків.

Згідно з даними журналістів, уламки російських безпілотників були виявлені у різних куточках країни.