Выборы президента США. Первые избирательные участки открыли для голосования

На выборах президента США стартовало голосование на избирательных участках. Первыми открылись участки на Восточном побережье.
Главные тезисы
- На выборах президента США началось голосование на избирательных участках, причем первыми открылись участки на Восточном побережье.
- Демократы имеют небольшое преимущество по результатам досрочного голосования, набрав 37,9% голосов против 36,2% у республиканцев.
- Более 75 миллионов американцев уже досрочно проголосовали на выборах президента США, что составляет почти половину общего числа избирателей на предыдущих выборах.
- Первые результаты известны с первого участка в штате Нью-Гэмпшир, где Дональд Трамп и Камала Гаррис набрали равное количество голосов.
- Выборы президента в США ожидаются наиболее напряженными и важными, с участием Дональда Трампа и Камалы Гаррис.
Выборы президента США начались на участках
Как отмечается, первые избирательные участки открылись в 06:00 по восточному времени (13:00 по киевскому) в штатах Коннектикут, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир и Виргиния.
В западной части Кентукки участки начнут работать в 07:00, а во Мне их открытие варьируется между 06:00 и 10:00 в зависимости от численности населения.
Позднее участки откроются на Гавайях — в 12:00 по восточному времени (19:00 по киевскому).
Первые участки закроются в 19:00 по восточному времени (03:00 6 ноября по киевскому) в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте и Виргинии. Последние — на Гавайях и Аляске — завершат работу в 00:00 по восточному времени (08:00 по киевскому).
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Более 75 млн. американцев досрочно проголосовали на выборах президента США. Это составляет почти половину (48%) общего количества избирателей на выборах 2020 года (154,6 миллиона).
В штатах, предоставляющих данные о регистрации избирателей, демократы пока имеют небольшое преимущество, набрав 37,9% голосов против 36,2% у республиканцев.
Также уже известны результаты с первого участка — поселение Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.
Как отмечается, в голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.
Вице-президент Камала Гаррис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса.
По традиции все избиратели в Диксвилл Нотч, имеющие право голоса, собираются в ныне недействующей гостинице "Бальзамс", чтобы отдать свои тайные голоса.
После каждого голосования голоса считают и сразу же оглашают результаты. Это происходит на несколько часов раньше, чем где бы то ни было в США.
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