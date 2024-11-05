Выборы президента США. Первые избирательные участки открыли для голосования

На выборах президента США стартовало голосование на избирательных участках. Первыми открылись участки на Восточном побережье.

Выборы президента США начались на участках

Как отмечается, первые избирательные участки открылись в 06:00 по восточному времени (13:00 по киевскому) в штатах Коннектикут, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир и Виргиния.

В западной части Кентукки участки начнут работать в 07:00, а во Мне их открытие варьируется между 06:00 и 10:00 в зависимости от численности населения.

Позднее участки откроются на Гавайях — в 12:00 по восточному времени (19:00 по киевскому).

Первые участки закроются в 19:00 по восточному времени (03:00 6 ноября по киевскому) в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте и Виргинии. Последние — на Гавайях и Аляске — завершат работу в 00:00 по восточному времени (08:00 по киевскому).

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Более 75 млн. американцев досрочно проголосовали на выборах президента США. Это составляет почти половину (48%) общего количества избирателей на выборах 2020 года (154,6 миллиона).

В штатах, предоставляющих данные о регистрации избирателей, демократы пока имеют небольшое преимущество, набрав 37,9% голосов против 36,2% у республиканцев.

Также уже известны результаты с первого участка — поселение Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Как отмечается, в голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.

Вице-президент Камала Гаррис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса.

По традиции все избиратели в Диксвилл Нотч, имеющие право голоса, собираются в ныне недействующей гостинице "Бальзамс", чтобы отдать свои тайные голоса.

После каждого голосования голоса считают и сразу же оглашают результаты. Это происходит на несколько часов раньше, чем где бы то ни было в США.