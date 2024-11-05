Вибори президента США. Перші виборчі дільниці відкрили для голосування

На виборах президента США стартувало голосування на виборчих дільницях. Першими відкрилися дільниці на Східному узбережжі.

Вибори президента США почалися на дільницях

Як зазначається, перші виборчі дільниці відкрилися о 06:00 за східним часом (13:00 за київським) у штатах Коннектикут, Кентуккі, Мен, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Нью-Гемпшир і Вірджинія.

У західній частині Кентуккі дільниці почнуть працювати о 07:00, а в Мені їх відкриття варіюється між 06:00 і 10:00 залежно від чисельності населення.

Найпізніше дільниці відкриються на Гаваях — о 12:00 за східним часом (19:00 за київським).

Перші дільниці закриються о 19:00 за східним часом (03:00 6 листопада за київським) у Джорджії, Індіані, Кентуккі, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії. Останні — на Гаваях і Алясці — завершать роботу о 00:00 за східним часом (08:00 за київським).

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Понад 75 млн американців достроково проголосували на виборах президента США. Це становить майже половину (48%) від загальної кількості виборців на виборах 2020 року (154,6 мільйона).

У штатах, які надають дані про реєстрацію виборців, демократи поки що мають невелику перевагу, набравши 37,9% голосів проти 36,2% у республіканців.

Також уже відомі результати з першої дільниці — поселення Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир.

Як зазначається, у голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців.

Віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси.

За традицією, всі виборці у Діксвілл Нотч, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі "Бальзамс", щоб віддати свої таємні голоси.

Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США.