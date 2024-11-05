Західні посадовці закликали не допустити псевдоугоди з РФ після виборів у США

Понад сотня чинних і колишніх високопосадовців західних країн написали відкритого листа. У ньому вони закликали країни Європи підготуватися до будь-яких результатів виборів президента у США і не допустити угоди з Кремлем.

Захід застеріг від "Мюнхенської угоди" для України на тлі виборів у США

Підписанти листа застерігають, що наближення президентських виборів у США створює для України та її союзників подвійний стратегічний ризик.

Вони висловлюють стурбованість, що в разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, нова адміністрація може укласти угоду з Росією, що негативно вплине на інтереси України та підірве європейську безпеку.

Це може призвести до того, що Україна залишиться поза НАТО та ЄС, опинившись у стані фальшивого нейтралітету, а Європа потрапить у небезпечну геополітичну сіру зону, — зазначають підписанти. Поширити

Іншим можливим сценарієм вони вважають продовження політики "стагнації та обмежень" під керівництвом кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс, яка, на їхню думку, вже перешкоджає Україні повноцінно боротися за перемогу.

Підписанти також проводять паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року, яка привела до "фальшивого миру" через поступки щодо суверенітету країни. Вони вважають, що існує третій шлях, який може забезпечити Україні незалежність і перемогу над Росією.

Ми пропонуємо, щоб коаліція охочих членів НАТО взяла на себе зобов'язання збільшити військову та фінансову підтримку Києва і підтвердила мету створення суверенної України в межах міжнародно визнаних кордонів, розробивши чітку стратегію перемоги, — підкреслюють автори листа. Поширити

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.

Понад 75 млн американців достроково проголосували на виборах президента США. Це становить майже половину (48%) від загальної кількості виборців на виборах 2020 року (154,6 мільйона).