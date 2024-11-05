Западные чиновники призвали не допустить псевдосоглашения с РФ после выборов в США
Категория
Мир
Дата публикации

Западные чиновники призвали не допустить псевдосоглашения с РФ после выборов в США

Западные чиновники призвали не допустить псевдосоглашения с РФ после выборов в США
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Источник:  online.ua

Более сотни действующих и бывших высокопоставленных чиновников западных стран написали открытое письмо. В нем они призвали страны Европы подготовиться к результатам выборов президента в США и не допустить соглашения с Кремлем.

Главные тезисы

  • Западные чиновники призывают не допустить псевдосоглашения с РФ после выборов в США.
  • Президентские выборы в США могут создать стратегический риск для Украины и ее союзников.
  • Демократическая победа на выборах может быть выгодна Украине, поскольку Камала Гаррис публично поддерживает страну.
  • Более 75 млн. американцев уже проголосовали на выборах президента США, создавая напряженность в политической арене.
  • Украине важно иметь четкую стратегию победы и поддержки от стран НАТО для обеспечения независимости от России.

Мероприятие предостерег от "Мюнхенского соглашения" для Украины на фоне выборов в США

Подписавшиеся письма предостерегают, что приближение президентских выборов в США создает для Украины и ее союзников двойной стратегический риск.

Они выражают обеспокоенность, что в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа новая администрация может заключить соглашение с Россией, что негативно повлияет на интересы Украины и подорвет европейскую безопасность.

Это может привести к тому, что Украина останется за пределами НАТО и ЕС, оказавшись в состоянии фальшивого нейтралитета, а Европа попадет в опасную геополитическую серую зону, — отмечают подписанты.

Другим возможным сценарием они считают продолжение политики стагнации и ограничений под руководством кандидата от Демократической партии Камалы Гаррис, которая, по их мнению, уже препятствует Украине полноценно бороться за победу.

Подписанты также проводят параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года, которое привело к "фальшивому миру" из-за уступок суверенитету страны. Они считают, что существует третий путь, который может обеспечить независимость Украины и победу над Россией.

Мы предлагаем, чтобы коалиция желающих членов НАТО обязалась увеличить военную и финансовую поддержку Киева и подтвердила цель создания суверенной Украины в рамках международно признанных границ, разработав четкую стратегию победы, — подчеркивают авторы письма.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Более 75 млн. американцев досрочно проголосовали на выборах президента США. Это составляет почти половину (48%) общего количества избирателей на выборах 2020 года (154,6 миллиона).

В штатах, предоставляющих данные о регистрации избирателей, демократы пока имеют небольшое преимущество, набрав 37,9% голосов против 36,2% у республиканцев.

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