Президент Владимир Зеленский провел выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, отличившись рядом мощных заявлений.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул необходимость разработки единой европейской оборонной стратегии и сотрудничества для противостояния угрозам РФ, Ирана и Северной Кореи.
- Президент Украины выразил убеждение в том, что вопрос обеспечения безопасности Украины и Европы требует совместных усилий Европы и США.
- Зеленский поднял вопрос о создании собственной системы ПВО в странах ЕС и призвал к укреплению гарантий безопасности, исключающих возможность возвращения войн.
- Президент Украины обратился к Трампу с призывом учесть риски и детали в отношениях с Украиной и окончить войну справедливо и надежно.
- Зеленский убежден, что сильные гарантии безопасности и дипломатия могут стать основными стратегиями на пути к миру и стабильности в регионе.
О будущем Европы и Украины в условиях агрессии РФ
Выступление главы государства началось с будущего Европы на фоне продолжающейся оружейной агрессии России против Украины.
Президент подчеркнул, что в настоящее время мировое сообщество ждет дальнейших действий Трампа.
По его словам, в прошлом году на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представители американской делегации поставили ее на третье место в списке приоритетов после Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Персидского залива.
Зеленский также подчеркнул, что неуверен в том, что Трамп заинтересован в НАТО и готов с уважением относиться к европейским институтам.
Относительно страны-агрессорки России президент отметил, что Кремль превращает эту страну в аналог Северной Кореи.
Однако предупредил, что, несмотря на малый по сравнению с ЕС экономический потенциал, Россия уже производит значительно больше оружия.
Он отметил, что противостоять угрозам альянса России Ирана и Северной Кореи, Европа и США могут только совместно с Украиной.
Президент подчеркнул, что в то время как Россия может привлечь к войне 1,5 млн человек, Украина, в свою очередь, не менее 800 тыс. военных.
О необходимости единой европейской оборонной стратегии
Глава государства также отметил необходимость разработки единой европейской политики в области безопасности и обороны, которая будет обязывать страны тратить на оборону столько, сколько нужно.
В качестве примера он привел модели сотрудничества для обороны Украины.
Он убежден, что страны ЕС должны создать собственный аналог израильской системы ПВО "Железный купол".
Вместе с Украиной можно построить системы ПВО, которые справятся с крылатыми и баллистическими ракетами всех типов.
О будущем мирном соглашении и гарантиях безопасности
По мнению Зеленского, когда заключаются соглашения о войне и мире, за столом переговоров должно быть место для Европы.
По словам Зеленского, главная стратегия на пути к миру — переход к дипломатии. Но вопрос в том, какой она будет.
Но если гарантии будут слабыми и будут только на словах, то и от России "вы получите слова, и они снова вернутся с войной".
На сегодняшний день оккупационная группировка РФ на территории Украины втрое больше, чем в начале 2022 года и превышает 600 тыс человек. И если в начале войны США обеспечивали до 90% поставок оружия, то сегодня 40% — украинское производство, 40% — США, остальные — Европа.
Он предупредил, что кремлевский диктатор вернется для полной оккупации всех ранее входивших в СССР стран, а затем начнет выдвигать ультиматумы тем или иным странам — выйти из НАТО и так далее.
Один из важнейших вопросов, который будет задавать Путин, — уменьшение украинской армии в разы.
Самый быстрый путь для этого — давить на США, чтобы Украину не приняли в НАТО. И давить на остальных союзников, чтобы они потребовали от Украины сократить армию в пять раз.
Об отношениях с Трампом
Президент подчеркнул, что стратегия Украины в отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом состоит в том, чтобы нейтрализовать все голоса, пытающиеся продвигать пророссийскую позицию.
Чтобы вокруг него было больше голосов из Европы, чтобы он ясно понимал детали и риски, которые могут быть в будущем.
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