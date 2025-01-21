О будущем Европы и Украины в условиях агрессии РФ

Выступление главы государства началось с будущего Европы на фоне продолжающейся оружейной агрессии России против Украины.

Президент подчеркнул, что в настоящее время мировое сообщество ждет дальнейших действий Трампа.

Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-нибудь действительно существенное, — отметил Зеленский. Поделиться

По его словам, в прошлом году на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре представители американской делегации поставили ее на третье место в списке приоритетов после Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Персидского залива.

Зеленский также подчеркнул, что неуверен в том, что Трамп заинтересован в НАТО и готов с уважением относиться к европейским институтам.

Мы находимся на очередном переломном этапе, который одни считают проблемой для Европы, а другие шансом. Европа должна утвердиться как сильнейший глобальный игрок. Как незаменимый игрок, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Относительно страны-агрессорки России президент отметил, что Кремль превращает эту страну в аналог Северной Кореи.

Однако предупредил, что, несмотря на малый по сравнению с ЕС экономический потенциал, Россия уже производит значительно больше оружия.

Именно такой путь войн выбирает Москва. Путин подписал новое стратегическое соглашение с Ираном. У него уже есть всеобъемлющий договор с Северной Кореей. Против кого они заключают такие сделки? Против вас против всех нас. Против Европы против Америки, — отмечает Зеленский. Поделиться

Он отметил, что противостоять угрозам альянса России Ирана и Северной Кореи, Европа и США могут только совместно с Украиной.

Президент подчеркнул, что в то время как Россия может привлечь к войне 1,5 млн человек, Украина, в свою очередь, не менее 800 тыс. военных.

На втором месте Франция — более 200 тыс. Затем Германия, Италия и Великобритания. У всех остальных меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя в одиночку. Надо, чтобы все мы объединились и что-то значили, подчеркивает Зеленский. Поделиться

О необходимости единой европейской оборонной стратегии

Глава государства также отметил необходимость разработки единой европейской политики в области безопасности и обороны, которая будет обязывать страны тратить на оборону столько, сколько нужно.

Если для покрытия расходов на оборону нужно 5% ВВП, то так потому и быть, пусть будет 5%, — объясняет Зеленский. Поделиться

В качестве примера он привел модели сотрудничества для обороны Украины.

Мы вместе создаем беспилотники, вместе производим артиллерию, и в Украине это гораздо дешевле и быстрее, чем в любой другой стране. И инвестировать сейчас в производство украинских беспилотников — значит, инвестировать не только в безопасность Европы, но и в способность Европы быть гарантом безопасности для других жизненно важных регионов, — отметил президент. Поделиться

Он убежден, что страны ЕС должны создать собственный аналог израильской системы ПВО "Железный купол".

Вместе с Украиной можно построить системы ПВО, которые справятся с крылатыми и баллистическими ракетами всех типов.

Мы не можем полагаться на добрую волю нескольких столиц, когда речь идет о безопасности Европы — будь то Вашингтон, Берлин, Париж, Лондон, Рим или после того, как Путин свалится с ног, — какой-то воображаемый демократ в Москве, — отмечает президент. Поделиться

О будущем мирном соглашении и гарантиях безопасности

По мнению Зеленского, когда заключаются соглашения о войне и мире, за столом переговоров должно быть место для Европы.

Я говорю здесь не только об Украине. Это должно стать стандартом. Европа заслуживает не просто наблюдателя, когда ее лидеры ограничиваются постом на сайте X после того, как соглашение заключено. Европа должна определять условия этих соглашений, отмечает глава государства. Поделиться

По словам Зеленского, главная стратегия на пути к миру — переход к дипломатии. Но вопрос в том, какой она будет.

Если дипломатия будет сильной и после тех или иных форматов переговоров Украина будет иметь крепкие гарантии безопасности, которые исключат возможность возвращения Путина с войной, то это будет постоянный справедливый сильный мир для Украины, для Европы и для Америки, — отмечает президент. Поделиться

Но если гарантии будут слабыми и будут только на словах, то и от России "вы получите слова, и они снова вернутся с войной".

На сегодняшний день оккупационная группировка РФ на территории Украины втрое больше, чем в начале 2022 года и превышает 600 тыс человек. И если в начале войны США обеспечивали до 90% поставок оружия, то сегодня 40% — украинское производство, 40% — США, остальные — Европа.

Если не будет сильных гарантий безопасности, объемы будут снижаться, нам придется рассчитывать только на себя и на Европу, и этого мало. Необходимо, чтобы Европа и США были в союзе. Если Путин нарастил более 600 тыс свою группировку, как вы считаете...? Если не будет сильных гарантий — не НАТО, еще что-нибудь, военный контингент на территории Украины — Путин точно вернется с армией в десять раз больше, — убежден Зеленский. Поделиться

Он предупредил, что кремлевский диктатор вернется для полной оккупации всех ранее входивших в СССР стран, а затем начнет выдвигать ультиматумы тем или иным странам — выйти из НАТО и так далее.

Один из важнейших вопросов, который будет задавать Путин, — уменьшение украинской армии в разы.

Это совершенно понятно. Если мы смогли сделать армию 800 тыс., то понятно, что мы плюс Европа — это армия, которая способна не только защищаться, но и способна дать отпор Путину. Он это понимает, — отмечает Зеленский. Поделиться

Самый быстрый путь для этого — давить на США, чтобы Украину не приняли в НАТО. И давить на остальных союзников, чтобы они потребовали от Украины сократить армию в пять раз.

Об отношениях с Трампом

Президент подчеркнул, что стратегия Украины в отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом состоит в том, чтобы нейтрализовать все голоса, пытающиеся продвигать пророссийскую позицию.

Чтобы вокруг него было больше голосов из Европы, чтобы он ясно понимал детали и риски, которые могут быть в будущем.