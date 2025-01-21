Про майбутнє Європи та України в умовах агресії РФ

Виступ глави держави почався із майбутнього Європи на тлі триваючої зброїної агресії Росії проти України.

Президент підкреслив, що наразі світова спільнота чекає на подальші дії Трампа.

Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось справді суттєве, — зазначив Зеленський. Поширити

За його словами, торік на саміті "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі представники американської делегації поставили її лише на третє місце в списку пріоритетів після Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Перської затоки.

Зеленський також підкреслив, що невпевнений у тому, що Трамп зацікавлений у НАТО і готовий із повагою ставитись до європейських інституцій.

Ми перебуваємо на черговому переломному етапі, який одні вважають проблемою для Європи, а інші — шансом. Європа має утвердитися як сильний глобальний гравець. Як незамінний гравець, — наголосив Зеленський. Поширити

Стосовно країни-агресорки Росії президент зазначив, що Кремль перетворює цю країну на аналог Північної Кореї.

Однак попередив, що попри малий порівняно із ЄС економічний потенціал, Росія вже виробляє значно більше зброї.

Саме такий шлях війн обирає Москва. Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном. У нього вже є всеосяжний договір із Північною Кореєю. Проти кого вони укладають такі угоди? Проти вас, проти всіх нас. Проти Європи, проти Америки, — наголошує Зеленський. Поширити

Він зазначив, що протистояти загрозам альянсу Росії Ірану та Північної Кореї Європа та США можуть тільки спільно з Україною.

Президент підкреслив, що тоді як Росія може залучити до війни 1,5 млн осіб, Україна, своєю чергою, не менше 800 тис військових.

На другому місці Франція — понад 200 тис. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. У всіх інших менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе поодинці. Треба, щоб усі ми об'єдналися і щось значили, — підкреслює Зеленський. Поширити

Про необхідність єдиної європейської оборонної стратегії

Глава держави також наголосив на необхідності розробки єдиної європейської політики в галузі безпеки та оборони, яка зобов’язуватиме країни витрачати на оборону стільки, скільки потрібно.

Якщо для покриття витрат на оборону потрібно 5% ВВП, то так тому і бути, нехай буде 5%, — пояснює Зеленський. Поширити

Як приклад він навів моделі співпраці для оборони України.

Ми разом створюємо безпілотники, разом виробляємо артилерію — і в Україні це набагато дешевше і швидше, ніж у будь-якій іншій країні. І інвестувати зараз у виробництво українських безпілотників — значить інвестувати не тільки в безпеку Європи, а й у здатність Європи бути гарантом безпеки для інших життєво важливих регіонів, — зазначив президент. Поширити

Він переконаний, що країни ЄС мають створити власний аналог ізраїльської системи ППО “Залізний купол”.

Разом з Україною можна побудувати системи ППО, які впораються з крилатими і балістичними ракетами всіх типів.

Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи — чи то Вашингтон, Берлін, Париж, Лондон, Рим чи — після того, як Путін звалиться з ніг, — якийсь уявний демократ у Москві, — наголошує президент. Поширити

Про майбутню мирну угоду та гарантії безпеки

На думку Зеленського, коли укладаються угоди про війну і мир, за столом переговорів має бути місце для Європи.

Я говорю тут не тільки про Україну. Це має стати стандартом. Європа заслуговує бути не просто спостерігачем, коли її лідери обмежуються постом на сайті X після того, як угоду укладено. Європа має визначати умови цих угод, — зазначає глава держави. Поширити

За словами Зеленського, головною стратегією на шляху до миру є перехід до дипломатії. Але питання в тому, якою вона буде.

Якщо дипломатія буде сильною і після тих чи інших форматів перемовин Україна матиме міцні безпекові гарантії, які унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде постійний справедливий сильний мир для України, для Європи і для Америки, — наголошує президент. Поширити

Але якщо гарантії будуть слабкими і будуть лише на словах, то і від Росії "ви отримаєте слова, і вони знову повернуться з війною".

На сьогодні окупаційне угруповання РФ на території України втричі більше, ніж на початку 2022 року і перевищує 600 тис осіб. І якщо на початку війни США забезпечували до 90% поставок зброї, то сьогодні 40% — українське виробництво, 40% — США, решта — Європа.

Коли не буде сильних гарантій безпеки, обсяги знижуватимуться, нам доведеться розраховувати тільки на себе і на Європу, і цього замало. Потрібно, щоб Європа і США були в союзі. Якщо Путін наростив до понад 600 тис своє угруповання, як ви вважаєте...? Якщо не буде сильних гарантій — не НАТО, ще щось, військовий контингент на території України — Путін точно повернеться з армією в десять разів більшою, — переконаний Зеленський. Поширити

Він попередив, що кремлівський диктатор повернеться для повної окупації всіх країн, які раніше входили до СРСР, а потім почне висувати ультиматуми тим чи іншим країнам — вийти з НАТО і так далі.

Одне з найважливіших питань, яке ставитиме Путін, — зменшення української армії в рази

Це абсолютно зрозуміло. Якщо ми змогли зробити армію 800 тис, то зрозуміло, що ми плюс Європа — це армія, яка здатна не тільки захищатися, а здатна дати відсіч Путіну. Він це розуміє, — наголошує Зеленський. Поширити

Найшвидший шлях для цього — тиснути на США, щоб Україну не прийняли в НАТО. І тиснути на решту союзників, щоб вони вимагали від України скоротити армію в п'ять разів.

Про відносини з Трампом

Президент підкреслив, що стратегія України у відносинах з новим президентом США Дональдом Трампом полягає у тому, щоб нейтралізувати усі голоси, які намагаються просувати проросійську позицію.

Щоб навколо нього було більше голосів з Європи, щоб він чітко розумів деталі та ризики, які можуть бути в майбутньому.