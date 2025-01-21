Президент Володимир Зеленський провів виступ на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, відзначившись низкою потужних заяв.
Головні тези:
- Зеленський виступив у Давосі з потужними заявами про майбутнє Європи в умовах агресії РФ.
- Президент зазначив необхідність розробки єдиної європейської оборонної стратегії та безпеки.
- Україна готова співпрацювати з Європою та США для протистояння загрозам від РФ, Ірану та Північної Кореї.
- Зеленський підкреслив важливість мирної угоди та надійних гарантій безпеки для України та Європи.
- Президент акцентував увагу на відносинах з Трампом та стратегії у відносинах з новим президентом США.
Про майбутнє Європи та України в умовах агресії РФ
Виступ глави держави почався із майбутнього Європи на тлі триваючої зброїної агресії Росії проти України.
Президент підкреслив, що наразі світова спільнота чекає на подальші дії Трампа.
За його словами, торік на саміті "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі представники американської делегації поставили її лише на третє місце в списку пріоритетів після Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Перської затоки.
Зеленський також підкреслив, що невпевнений у тому, що Трамп зацікавлений у НАТО і готовий із повагою ставитись до європейських інституцій.
Стосовно країни-агресорки Росії президент зазначив, що Кремль перетворює цю країну на аналог Північної Кореї.
Однак попередив, що попри малий порівняно із ЄС економічний потенціал, Росія вже виробляє значно більше зброї.
Він зазначив, що протистояти загрозам альянсу Росії Ірану та Північної Кореї Європа та США можуть тільки спільно з Україною.
Президент підкреслив, що тоді як Росія може залучити до війни 1,5 млн осіб, Україна, своєю чергою, не менше 800 тис військових.
Про необхідність єдиної європейської оборонної стратегії
Глава держави також наголосив на необхідності розробки єдиної європейської політики в галузі безпеки та оборони, яка зобов’язуватиме країни витрачати на оборону стільки, скільки потрібно.
Як приклад він навів моделі співпраці для оборони України.
Він переконаний, що країни ЄС мають створити власний аналог ізраїльської системи ППО “Залізний купол”.
Разом з Україною можна побудувати системи ППО, які впораються з крилатими і балістичними ракетами всіх типів.
Про майбутню мирну угоду та гарантії безпеки
На думку Зеленського, коли укладаються угоди про війну і мир, за столом переговорів має бути місце для Європи.
За словами Зеленського, головною стратегією на шляху до миру є перехід до дипломатії. Але питання в тому, якою вона буде.
Але якщо гарантії будуть слабкими і будуть лише на словах, то і від Росії "ви отримаєте слова, і вони знову повернуться з війною".
На сьогодні окупаційне угруповання РФ на території України втричі більше, ніж на початку 2022 року і перевищує 600 тис осіб. І якщо на початку війни США забезпечували до 90% поставок зброї, то сьогодні 40% — українське виробництво, 40% — США, решта — Європа.
Він попередив, що кремлівський диктатор повернеться для повної окупації всіх країн, які раніше входили до СРСР, а потім почне висувати ультиматуми тим чи іншим країнам — вийти з НАТО і так далі.
Одне з найважливіших питань, яке ставитиме Путін, — зменшення української армії в рази
Найшвидший шлях для цього — тиснути на США, щоб Україну не прийняли в НАТО. І тиснути на решту союзників, щоб вони вимагали від України скоротити армію в п'ять разів.
Про відносини з Трампом
Президент підкреслив, що стратегія України у відносинах з новим президентом США Дональдом Трампом полягає у тому, щоб нейтралізувати усі голоси, які намагаються просувати проросійську позицію.
Щоб навколо нього було більше голосів з Європи, щоб він чітко розумів деталі та ризики, які можуть бути в майбутньому.
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