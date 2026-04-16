Словения может резко изменить внешний курс и разорвать отношения с НАТО. Об этом заявил новый спикер парламента страны Зоран Стеванович.
Главные тезисы
- Стеванович призывает к проведению референдума по выходу Словении из НАТО, аргументируя прословенскими взглядами и независимостью страны.
- Пророссийский политик обещает провести референдум и посещение Москвы, что вызывает широкий общественный резонанс.
Пророссийский политик Стеванович призывает провести референдум по Словении в НАТО
Стеванович попал в заголовки газет, изложив свои планы в ближайшее время посетить Москву и пообещав провести референдум по выходу Словении из НАТО.
13 апреля Стеванович отрицал наличие пророссийских взглядов. Он сказал, что его партия «Правда» отстаивает прословенские взгляды и пообещала, что они будут настаивать на проведении референдума по выходу Словении из НАТО.
44-летний бывший полицейский, ставший политиком и лидером антивакцинального движения во время пандемии Covid-19, признал, что выход из ЕС в настоящее время не будет одобрен народом. Но он отметил, что решение о судьбе Словении должно принимать Любляна, а не Брюссель.
Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику независимо, суверенно. Мы должны сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими государствами, но это сотрудничество никогда не должно означать подчинение им. Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении.
В день его избрания спикером некоторые люди с российскими флагами собрались перед зданием парламента. Стеванович возразил, что это имеет какое-то отношение к его избранию. Он сказал, что по пятницам там проводится митинг русско-словенской дружбы, и ни один член «Правды» никогда не посещал этих митингов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-