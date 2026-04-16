Выход Словении из НАТО. Пророссийский политик Стеванович призывает провести референдум
Категория
Политика
Дата публикации

Стеванович
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Словения может резко изменить внешний курс и разорвать отношения с НАТО. Об этом заявил новый спикер парламента страны Зоран Стеванович.

Главные тезисы

  • Стеванович призывает к проведению референдума по выходу Словении из НАТО, аргументируя прословенскими взглядами и независимостью страны.
  • Пророссийский политик обещает провести референдум и посещение Москвы, что вызывает широкий общественный резонанс.

Стеванович попал в заголовки газет, изложив свои планы в ближайшее время посетить Москву и пообещав провести референдум по выходу Словении из НАТО.

13 апреля Стеванович отрицал наличие пророссийских взглядов. Он сказал, что его партия «Правда» отстаивает прословенские взгляды и пообещала, что они будут настаивать на проведении референдума по выходу Словении из НАТО.

Я бы хотел строить мосты, хорошо сотрудничать со всеми странами, независимо от стены, возведенной между Западом и Востоком. В этом смысле я также планирую в ближайшее время посетить Москву.

44-летний бывший полицейский, ставший политиком и лидером антивакцинального движения во время пандемии Covid-19, признал, что выход из ЕС в настоящее время не будет одобрен народом. Но он отметил, что решение о судьбе Словении должно принимать Любляна, а не Брюссель.

Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику независимо, суверенно. Мы должны сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими государствами, но это сотрудничество никогда не должно означать подчинение им. Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении.

В день его избрания спикером некоторые люди с российскими флагами собрались перед зданием парламента. Стеванович возразил, что это имеет какое-то отношение к его избранию. Он сказал, что по пятницам там проводится митинг русско-словенской дружбы, и ни один член «Правды» никогда не посещал этих митингов.

Мы будем категорически против вмешательства в иностранные военные и дипломатические споры, потому что Словения никогда не извлекает из этого выгоды. В то же время, я должен сказать, что мы пообещали народу референдум по выходу из НАТО, и мы проведем этот референдум.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?