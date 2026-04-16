Словения может резко изменить внешний курс и разорвать отношения с НАТО. Об этом заявил новый спикер парламента страны Зоран Стеванович.

Пророссийский политик Стеванович призывает провести референдум по Словении в НАТО

Стеванович попал в заголовки газет, изложив свои планы в ближайшее время посетить Москву и пообещав провести референдум по выходу Словении из НАТО.

13 апреля Стеванович отрицал наличие пророссийских взглядов. Он сказал, что его партия «Правда» отстаивает прословенские взгляды и пообещала, что они будут настаивать на проведении референдума по выходу Словении из НАТО.

Я бы хотел строить мосты, хорошо сотрудничать со всеми странами, независимо от стены, возведенной между Западом и Востоком. В этом смысле я также планирую в ближайшее время посетить Москву.

44-летний бывший полицейский, ставший политиком и лидером антивакцинального движения во время пандемии Covid-19, признал, что выход из ЕС в настоящее время не будет одобрен народом. Но он отметил, что решение о судьбе Словении должно принимать Любляна, а не Брюссель.

Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику независимо, суверенно. Мы должны сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими государствами, но это сотрудничество никогда не должно означать подчинение им. Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении.

В день его избрания спикером некоторые люди с российскими флагами собрались перед зданием парламента. Стеванович возразил, что это имеет какое-то отношение к его избранию. Он сказал, что по пятницам там проводится митинг русско-словенской дружбы, и ни один член «Правды» никогда не посещал этих митингов.