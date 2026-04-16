Вихід Словенії з НАТО. Проросійський політик Стеванович закликає провести референдум

Словенія може різко змінити свій зовнішній курс та розірвати відносини з НАТО. Про це заявив новий спікер парламенту країни Зоран Стеванович.
Головні тези:
- Стеванович закликає провести референдум щодо виходу Словенії з НАТО, що може значно змінити зовнішній курс країни.
- Він відстоює прословенські погляди та наголошує на незалежності та суверенітеті країни у прийнятті важливих рішень.
Проросійський політик Стеванович закликає провести референдум щодо Словенії у НАТО
Стеванович потрапив у заголовки газет, виклавши свої плани найближчим часом відвідати Москву та пообіцявши провести референдум щодо виходу Словенії з НАТО.
13 квітня Стеванович заперечив наявність проросійських поглядів. Натомість він сказав, що його партія «Правда» відстоює прословенські погляди та пообіцяла, що вони наполягатимуть на проведенні референдуму щодо виходу Словенії з НАТО.
44-річний колишній поліцейський, який став політиком та лідером антивакцинального руху під час пандемії Covid-19, визнав, що вихід з ЄС на цей час не буде схвалений народом. Але він зазначив, що рішення щодо долі Словенії має приймати Любляна, а не Брюссель.
Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику незалежно, суверенно. Ми повинні співпрацювати з усіма країнами світу, особливо з великими державами, але ця співпраця ніколи не повинна означати підпорядкування їм. Добрі відносини з усіма, але в інтересах Словенії.
У день його обрання спікером деякі люди з російськими прапорами зібралися перед будівлею парламенту. Стеванович заперечив, що це має якесь відношення до його обрання. Він сказав, що щоп'ятниці там проводиться мітинг російсько-словенської дружби, і жоден член «Правди» ніколи не відвідував цих мітингів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-