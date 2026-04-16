Категорія
Політика
Дата публікації

Вихід Словенії з НАТО. Проросійський політик Стеванович закликає провести референдум

Стеванович
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Словенія може різко змінити свій зовнішній курс та розірвати відносини з НАТО. Про це заявив новий спікер парламенту країни Зоран Стеванович.

Головні тези:

  • Стеванович закликає провести референдум щодо виходу Словенії з НАТО, що може значно змінити зовнішній курс країни.
  • Він відстоює прословенські погляди та наголошує на незалежності та суверенітеті країни у прийнятті важливих рішень.

Стеванович потрапив у заголовки газет, виклавши свої плани найближчим часом відвідати Москву та пообіцявши провести референдум щодо виходу Словенії з НАТО.

13 квітня Стеванович заперечив наявність проросійських поглядів. Натомість він сказав, що його партія «Правда» відстоює прословенські погляди та пообіцяла, що вони наполягатимуть на проведенні референдуму щодо виходу Словенії з НАТО.

Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, зведеної між Заходом та Сходом. У цьому сенсі я також планую найближчим часом відвідати Москву.

44-річний колишній поліцейський, який став політиком та лідером антивакцинального руху під час пандемії Covid-19, визнав, що вихід з ЄС на цей час не буде схвалений народом. Але він зазначив, що рішення щодо долі Словенії має приймати Любляна, а не Брюссель.

Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику незалежно, суверенно. Ми повинні співпрацювати з усіма країнами світу, особливо з великими державами, але ця співпраця ніколи не повинна означати підпорядкування їм. Добрі відносини з усіма, але в інтересах Словенії.

У день його обрання спікером деякі люди з російськими прапорами зібралися перед будівлею парламенту. Стеванович заперечив, що це має якесь відношення до його обрання. Він сказав, що щоп'ятниці там проводиться мітинг російсько-словенської дружби, і жоден член «Правди» ніколи не відвідував цих мітингів.

Ми будемо категорично проти втручання в іноземні військові та дипломатичні суперечки, тому що Словенія ніколи не отримує від цього вигоди. Водночас, я мушу сказати, що ми пообіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО, і ми проведемо цей референдум.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?