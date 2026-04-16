Словенія може різко змінити свій зовнішній курс та розірвати відносини з НАТО. Про це заявив новий спікер парламенту країни Зоран Стеванович.

Стеванович потрапив у заголовки газет, виклавши свої плани найближчим часом відвідати Москву та пообіцявши провести референдум щодо виходу Словенії з НАТО.

13 квітня Стеванович заперечив наявність проросійських поглядів. Натомість він сказав, що його партія «Правда» відстоює прословенські погляди та пообіцяла, що вони наполягатимуть на проведенні референдуму щодо виходу Словенії з НАТО.

Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, зведеної між Заходом та Сходом. У цьому сенсі я також планую найближчим часом відвідати Москву.

44-річний колишній поліцейський, який став політиком та лідером антивакцинального руху під час пандемії Covid-19, визнав, що вихід з ЄС на цей час не буде схвалений народом. Але він зазначив, що рішення щодо долі Словенії має приймати Любляна, а не Брюссель.

Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику незалежно, суверенно. Ми повинні співпрацювати з усіма країнами світу, особливо з великими державами, але ця співпраця ніколи не повинна означати підпорядкування їм. Добрі відносини з усіма, але в інтересах Словенії.

У день його обрання спікером деякі люди з російськими прапорами зібралися перед будівлею парламенту. Стеванович заперечив, що це має якесь відношення до його обрання. Він сказав, що щоп'ятниці там проводиться мітинг російсько-словенської дружби, і жоден член «Правди» ніколи не відвідував цих мітингів.