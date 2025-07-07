Взрывы на химическом заводе в Подмосковье — россияне жалуются на "бавовну"

В Подмосковье сообщают об атаке 7 июля на химзавод в Краснозаводске. Завод производит важнейшие компоненты для оборонной промышленности РФ.
Главные тезисы
- Химический завод в Краснозаводске, Подмосковье, которого атаковали, выпускает средства защиты для российских летательных аппаратов и другую продукцию для оборонной промышленности.
- На заводе производятся важнейшие компоненты для российской оборонной промышленности, включая боеприпасы и ракетное вооружение.
Дроны атаковали химзавод в Подмосковье
В местных чатах пишут о возможной атаке по объекту.
Как пишут, Краснозаводский химический завод является одним из ключевых оборонных предприятий России, входящего в структуру госкорпорации "Ростех".
Он специализируется на производстве средств защиты для летательных аппаратов, антитеррористического оборудования и продукции по госзаказу Минобороны, МВД и других силовых ведомств РФ.
Завод имеет статус градообразующего предприятия в Краснозаводске.
Он подчеркнул, что это важное звено в технологической цепи обеспечения русской армии артиллерийскими снарядами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.
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