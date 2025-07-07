Взрывы на химическом заводе в Подмосковье — россияне жалуются на "бавовну"
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Проиcшествия
Дата публикации

Взрывы на химическом заводе в Подмосковье — россияне жалуются на "бавовну"

бавовна
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Источник:  KOVALENKO

В Подмосковье сообщают об атаке 7 июля на химзавод в Краснозаводске. Завод производит важнейшие компоненты для оборонной промышленности РФ.

Главные тезисы

  • Химический завод в Краснозаводске, Подмосковье, которого атаковали, выпускает средства защиты для российских летательных аппаратов и другую продукцию для оборонной промышленности.
  • На заводе производятся важнейшие компоненты для российской оборонной промышленности, включая боеприпасы и ракетное вооружение.

Дроны атаковали химзавод в Подмосковье

В местных чатах пишут о возможной атаке по объекту.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также не сообщается о масштабах поражения, пострадавших или последствиях для гражданского населения.

Как пишут, Краснозаводский химический завод является одним из ключевых оборонных предприятий России, входящего в структуру госкорпорации "Ростех".

Он специализируется на производстве средств защиты для летательных аппаратов, антитеррористического оборудования и продукции по госзаказу Минобороны, МВД и других силовых ведомств РФ.

Завод имеет статус градообразующего предприятия в Краснозаводске.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в Московской области РФ атаковали Краснозаводский химический завод, где производят взрывчатые вещества, порохи и компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

Он подчеркнул, что это важное звено в технологической цепи обеспечения русской армии артиллерийскими снарядами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

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