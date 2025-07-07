Вибухи на хімічному заводі у Підмосков'ї — росіяни скаржаться на "бавовну"
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Вибухи на хімічному заводі у Підмосков'ї — росіяни скаржаться на "бавовну"

бавовна
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Джерело:  KOVALENKO

У Підмосков’ї повідомляють про атаку 7 липня на хімзавод у Краснозаводську. Завод виробляє важливі компоненти для оборонної промисловості РФ.

Головні тези:

  • Атака на Краснозаводський хімічний завод у Підмосков'ї загрожує важливим компонентам для оборонної промисловості Росії.
  • Завод виробляє засоби захисту для російських літальних апаратів, антитерористичне обладнання та продукцію за державним замовленням для Міністерства оборони та інших силових відомств.
  • Поки немає офіційних даних про постраждалих чи масштаби ураження, але відомо, що хімічний завод відіграє ключову роль у забезпеченні російської армії боєприпасами та ракетним озброєнням.

Дрони атакували хімзавод у Підмосков’ї

У місцевих чатах пишуть про ймовірну атаку по об’єкту.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Також не повідомляється про масштаби ураження, постраждалих чи наслідки для цивільного населення.

Як пишуть, Краснозаводський хімічний завод є одним із ключових оборонних підприємств Росії, що входить до структури держкорпорації "Ростех".

Він спеціалізується на виробництві засобів захисту для літальних апаратів, антитерористичного обладнання та продукції за держзамовленням для Міноборони, МВС та інших силових відомств РФ.

Завод має статус містоутворювального підприємства у Краснозаводську.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у Московській області РФ атакували Краснозаводський хімічний завод, де виробляють вибухові речовини, порохи та компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.

Він підкреслив, що це важлива ланка в технологічному ланцюгу забезпечення російської армії артилерійськими снарядами, реактивними системами залпового вогню і балістичними ракетами.

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