Херсон полностью остался без света — что известно
Категория
Украина
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Херсон полностью остался без света — что известно

Роман Мрочко
Херсон полностью остался без света — что известно
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Утром 16 октября город Херсон полностью остался без электроснабжения,

Главные тезисы

  • Утром 16 октября Херсон полностью остался без электроснабжения из-за причин, которые выясняются.
  • Российские войска регулярно обстреливают Херсон, нанося удары по жилым районам и приводя к гибели мирных жителей.
  • Последствия обстрелов и обесточивания города Херсона видны в числе погибших и пострадавших гражданских, а также прекращении работы транспорта.
  • Инцидент с обесточиванием города и обстрелами подчеркивает наличие напряженной ситуации в регионе и необходимость принятия мер для защиты мирного населения.
  • Ситуация в Херсоне требует внимания общественности и международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшие трагические события и достичь мира в регионе.

В Херсоне исчез свет

Как сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, в Херсоне пропало электричество. Предварительно обесточенный весь город.

По его словам, причины этого выясняются. Также сообщается, что в городе не работают троллейбусы.

Напомним, 15 октября в Херсоне остановились все троллейбусы. Причиной был обстрел со стороны русских окупантов. В результате атаки была повреждена контактная сеть — линии были перебиты в нескольких местах. Через несколько часов в Херсоне возобновили движение электротранспорта.

Какая ситуация в Херсоне

Российские войска регулярно обстреливают Херсон из оккупированной части левобережья области.

Вечером 14 октября российские войска нанесли удары по жилому району Херсона. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских, еще одна женщина получила ранения.

Отмечается, что оккупанты нанесли удар по городу около 18:50. Враг целился по одному из жилых районов Херсона.

В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибли две женщины.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, две пожилые женщины во время обстрела находились в доме.

Впоследствии стало известно, что еще один человек пострадал в результате артобстрела Херсона. У 42-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

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