Херсон полностью остался без света — что известно

В Херсоне исчез свет

Как сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, в Херсоне пропало электричество. Предварительно обесточенный весь город.

По его словам, причины этого выясняются. Также сообщается, что в городе не работают троллейбусы.

Напомним, 15 октября в Херсоне остановились все троллейбусы. Причиной был обстрел со стороны русских окупантов. В результате атаки была повреждена контактная сеть — линии были перебиты в нескольких местах. Через несколько часов в Херсоне возобновили движение электротранспорта.

Какая ситуация в Херсоне

Российские войска регулярно обстреливают Херсон из оккупированной части левобережья области.

Вечером 14 октября российские войска нанесли удары по жилому району Херсона. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских, еще одна женщина получила ранения.

Отмечается, что оккупанты нанесли удар по городу около 18:50. Враг целился по одному из жилых районов Херсона.

В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибли две женщины.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, две пожилые женщины во время обстрела находились в доме.