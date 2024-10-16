Херсон полностью остался без света — что известно

Утром 16 октября город Херсон полностью остался без электроснабжения,
Главные тезисы
- Утром 16 октября Херсон полностью остался без электроснабжения из-за причин, которые выясняются.
- Российские войска регулярно обстреливают Херсон, нанося удары по жилым районам и приводя к гибели мирных жителей.
- Последствия обстрелов и обесточивания города Херсона видны в числе погибших и пострадавших гражданских, а также прекращении работы транспорта.
- Инцидент с обесточиванием города и обстрелами подчеркивает наличие напряженной ситуации в регионе и необходимость принятия мер для защиты мирного населения.
- Ситуация в Херсоне требует внимания общественности и международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшие трагические события и достичь мира в регионе.
В Херсоне исчез свет
Как сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, в Херсоне пропало электричество. Предварительно обесточенный весь город.
По его словам, причины этого выясняются. Также сообщается, что в городе не работают троллейбусы.
Напомним, 15 октября в Херсоне остановились все троллейбусы. Причиной был обстрел со стороны русских окупантов. В результате атаки была повреждена контактная сеть — линии были перебиты в нескольких местах. Через несколько часов в Херсоне возобновили движение электротранспорта.
Какая ситуация в Херсоне
Российские войска регулярно обстреливают Херсон из оккупированной части левобережья области.
Вечером 14 октября российские войска нанесли удары по жилому району Херсона. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских, еще одна женщина получила ранения.
Отмечается, что оккупанты нанесли удар по городу около 18:50. Враг целился по одному из жилых районов Херсона.
В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибли две женщины.
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, две пожилые женщины во время обстрела находились в доме.
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