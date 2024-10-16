Херсон повністю залишився без світла — що відомо

У Херсоні зникло світло

Як повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, у Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто.

За його словами, причини цього з’ясовують. Також повідомляється, що у місті не працюють тролейбуси.

Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні зупинилися всі тролейбуси. Причиною був обстріл з боку російських окупантів. Внаслідок атаки були пошкоджено контактну мережу — лінії були перебиті у кількох місцях. Через кілька годин у Херсоні відновили рух електротранспорту.

Яка ситуація у Херсоні

Російські війська регулярно обстрілюють Херсон з окупованої частини лівобережжя області.

Так, увечері 14 жовтня російські війська завдали ударів по житловому району Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє цивільних, ще одна жінка зазнала поранень.

Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 18:50. Ворог цілився по одному із житлових районів Херсона.

Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, дві літні жінки під час обстрілу перебували в будинку.