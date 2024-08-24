По информации разведки Минобороны Великобритании, подавляющее большинство должностных лиц в России нацелено на уничтожение украинской государственности, несмотря на заявления о якобы готовности к переговорам.

Россия блефует заявлениями о готовности к переговорам с Украиной

Представители британской разведки подчеркнули, что несколько дней назад так называемый "руководитель" оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин, недавно хваставшийся сожжением книг на украинском языке, призвал уничтожать украинство в зародыше.

Рогозин абсурдно утверждает, что якобы любое мирное урегулирование развязанной Кремлем преступной войны против Украины будет означать "верную смерть для наших детей".

В Минобороны Британии подчеркнули, что это лишь небольшая часть заявлений из ряда украинофобских высказываний российских чиновников, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре.

Большинство российских чиновников поддерживают уничтожение Украины

Вероятно, внутри российского государства много лиц, нацеленных на достижение максималистических целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял спикер Кремли Дмитрий Песков 1 июля 2024 года, - подчеркивается в сведении разведки Минобороны Британии. Поделиться

Разведка также напомнила, что в 2017 году российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что "не все страны обладают суверенитетом".