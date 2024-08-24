По информации разведки Минобороны Великобритании, подавляющее большинство должностных лиц в России нацелено на уничтожение украинской государственности, несмотря на заявления о якобы готовности к переговорам.
Главные тезисы
- Большинство должностных лиц в России нацелены на уничтожение украинской государственности, игнорируя заявления о готовности к переговорам
- Российские чиновники высказывают украинофобские угрозы и отрицают украинскую идентичность
- Заявления о готовности к переговорам со стороны Кремля могут быть манипуляцией и блефом для достижения максималистических целей
- Разведка Британии подтверждает, что утверждения России о готовности к переговорам могут быть несерьезными и двусмысленными
- Российские чиновники поддерживают уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности, несмотря на официальные заявления о стремлении к переговорам
Россия блефует заявлениями о готовности к переговорам с Украиной
Представители британской разведки подчеркнули, что несколько дней назад так называемый "руководитель" оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин, недавно хваставшийся сожжением книг на украинском языке, призвал уничтожать украинство в зародыше.
Рогозин абсурдно утверждает, что якобы любое мирное урегулирование развязанной Кремлем преступной войны против Украины будет означать "верную смерть для наших детей".
В Минобороны Британии подчеркнули, что это лишь небольшая часть заявлений из ряда украинофобских высказываний российских чиновников, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре.
Большинство российских чиновников поддерживают уничтожение Украины
Разведка также напомнила, что в 2017 году российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что "не все страны обладают суверенитетом".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/lN3Qf0s91p#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HID1n6lHiy
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