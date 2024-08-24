За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, переважна більшість посадових осіб в Росії націлена на знищення української державності попри заяви про нібито готовність до переговорів.
Головні тези:
- Більшість посадовців в Росії націлені на знищення української державності
- Російські політики висловлюють українофобські погрози та заперечення української ідентичності та культури
- Попри заяви про готовність до переговорів, Кремль продовжує проводити політику знищення української культури та державності
- Розкрито, що деякі посадовці у Росії націлені на досягнення максимальних цілей у війні, включаючи знищення України
- Розвідка Британії свідчить про те, що заяви Росії про готовність до переговорів можуть бути лише частиною маніпуляцій та блефу
Росія блефує заявами про готовність до переговорів з Україною
Представники британської розвідки підкреслили, що кілька днів тому так званий “керівник” окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін, який нещодавно вихвалявся спаленням книг українською мовою, закликав знищувати українство у зародку.
Рогозін абсурдно стверджує, що нібито будь-яке мирне врегулювання розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України означатиме "вірну смерть для наших дітей".
В Міноборони Британії підкреслили, що це лише невелика частина заяв з великої низки українофобських висловлювань російських посадовців, спрямованих на заперечення і погрози українській ідентичності та культурі.
Більшість російських посадовців підтримують знищення України
Розвідка також нагадала, що у 2017 році російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що "не всі країни мають суверенітет".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/lN3Qf0s91p#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HID1n6lHiy
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