За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, переважна більшість посадових осіб в Росії націлена на знищення української державності попри заяви про нібито готовність до переговорів.

Росія блефує заявами про готовність до переговорів з Україною

Представники британської розвідки підкреслили, що кілька днів тому так званий “керівник” окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін, який нещодавно вихвалявся спаленням книг українською мовою, закликав знищувати українство у зародку.

Рогозін абсурдно стверджує, що нібито будь-яке мирне врегулювання розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України означатиме "вірну смерть для наших дітей".

В Міноборони Британії підкреслили, що це лише невелика частина заяв з великої низки українофобських висловлювань російських посадовців, спрямованих на заперечення і погрози українській ідентичності та культурі.

Більшість російських посадовців підтримують знищення України

Ймовірно, всередині російської держави багато осіб, які націлені на досягнення максималістичних цілей у війні, включно зі знищенням української культури, ідентичності та держави. Попри нібито прагнення Росії до переговорів, як повторював речник Кремлі Дмітрій Пєсков 1 липня 2024 року, - підкреслюється у зведенні розвідки Міноборони Британії. Поширити

Розвідка також нагадала, що у 2017 році російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що "не всі країни мають суверенітет".