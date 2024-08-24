Хочуть знищити Україну. У розвідці Британії спростували готовність Кремля до переговорів
Категорія
Політика
Дата публікації

Хочуть знищити Україну. У розвідці Британії спростували готовність Кремля до переговорів

Міноборони Британії
Володимир Путін

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, переважна більшість посадових осіб в Росії націлена на знищення української державності попри заяви про нібито готовність до переговорів. 

Головні тези:

  • Більшість посадовців в Росії націлені на знищення української державності
  • Російські політики висловлюють українофобські погрози та заперечення української ідентичності та культури
  • Попри заяви про готовність до переговорів, Кремль продовжує проводити політику знищення української культури та державності
  • Розкрито, що деякі посадовці у Росії націлені на досягнення максимальних цілей у війні, включаючи знищення України
  • Розвідка Британії свідчить про те, що заяви Росії про готовність до переговорів можуть бути лише частиною маніпуляцій та блефу

Росія блефує заявами про готовність до переговорів з Україною

Представники британської розвідки підкреслили, що кілька днів тому так званий “керівник” окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін, який нещодавно вихвалявся спаленням книг українською мовою, закликав знищувати українство у зародку.

Рогозін абсурдно стверджує, що нібито будь-яке мирне врегулювання розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України означатиме "вірну смерть для наших дітей".

В Міноборони Британії підкреслили, що це лише невелика частина заяв з великої низки українофобських висловлювань російських посадовців, спрямованих на заперечення і погрози українській ідентичності та культурі.

Більшість російських посадовців підтримують знищення України

Ймовірно, всередині російської держави багато осіб, які націлені на досягнення максималістичних цілей у війні, включно зі знищенням української культури, ідентичності та держави. Попри нібито прагнення Росії до переговорів, як повторював речник Кремлі Дмітрій Пєсков 1 липня 2024 року, - підкреслюється у зведенні розвідки Міноборони Британії.

Розвідка також нагадала, що у 2017 році російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що "не всі країни мають суверенітет".

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