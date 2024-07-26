Заканчивается "пушечное мясо". В ГУР назвали новую проблему РФ в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Заканчивается "пушечное мясо". В ГУР назвали новую проблему РФ в войне

Мобилизация в России
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у страны-агрессорки России возникли проблемы с мобилизацией желающих принять участие в преступной войне против Украины.

Главные тезисы

  • Россия столкнулась с проблемами мобилизации желающих участвовать в войне против Украины, что затрудняет пополнение живой силы и техники в зоне конфликта.
  • Планируется увеличение контингента оккупационной армии РФ с 520 тысяч до 620 тысяч человек из-за серьезных проблем набора новых контрактников.
  • Российская армия сосредотачивается на модернизации советского вооружения из-за проблем производства новой техники, имея значительные проблемы с количеством современной техники и вооружений.
  • Российские оккупанты испытывают трудности в обеспечении современными средствами и оружием из-за проблем с производством новой техники, в том числе из-за санкций.
  • Ориентация врага на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения приводит к отставанию в современных технологиях, таких как электронные системы, оптика и средства связи.

Что известно о проблемах России с мобилизацией свежего "пушечного мяса" для войны против Украины

По словам Юсова, украинская военная разведка оценивает способность оккупационной армии РФ проводить наступление и сроки его провального завершения.

Силы безопасности и обороны работают в координации и, конечно, обмен данными также происходит. Понятно, что подобные оценки производятся на основании, в частности, больших потерь в живой силе, в технике, в силах и средствах противника. Да, они могут пополнять эти потери, но уже наблюдаются серьезные, существенные проблемы набора новых контрактников. И все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но эта машина начинает давать сбой, - подчеркнул представитель ГУР.

В России возникли проблемы с мобилизацией лиц для войны против Украины
Мобилизация в России

Юсов добавил, что на основе этих данных и возникают прогнозы, о которых недавно говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

Уже сейчас можно констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы. И это, так или иначе, повлияет на ситуацию на фронте, - объясняет представитель разведки.

По его словам, до конца этого года военное руководство преступной армии РФ планирует увеличить участвующий в войне против Украины контингент с 520 тыс до 620 тыс.

Собственно, это те цифры, которые раньше назывались. И это планы неприятеля. Следует заметить, что речь идет обо всей группировке. То есть это не только боевая составляющая. Это собственно силы и довольствие, это те силы, которые на оккупированных территориях отвечают за так называемый "порядок", а по сути - за репрессии. Это не только боевая компонента. Да, по этому плану они пытаются двигаться. Значительная часть ориентирована на пополнение потерь, которые наносят украинские Силы безопасности и обороны, уничтожая врага, - подчеркнул Юсов.

Что известно о проблемах российских окупантов с техникой и вооружением

Он также отметил, что российские оккупанты испытывают значительные проблемы с количеством современной техники и вооружений.

Тем не менее, речь идет об обеспечении современными средствами. То есть современное оружие, современная техника. В основном, враг ориентирован на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения, - подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, у россиян есть проблемы с производством новой техники, в частности, из-за санкций.

В частности, у врага все еще остаются значительные проблемы с наличием современных электронных систем, оптики, систем связи и т.д.

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