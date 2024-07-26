По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у страны-агрессорки России возникли проблемы с мобилизацией желающих принять участие в преступной войне против Украины.
Главные тезисы
- Россия столкнулась с проблемами мобилизации желающих участвовать в войне против Украины, что затрудняет пополнение живой силы и техники в зоне конфликта.
- Планируется увеличение контингента оккупационной армии РФ с 520 тысяч до 620 тысяч человек из-за серьезных проблем набора новых контрактников.
- Российская армия сосредотачивается на модернизации советского вооружения из-за проблем производства новой техники, имея значительные проблемы с количеством современной техники и вооружений.
- Российские оккупанты испытывают трудности в обеспечении современными средствами и оружием из-за проблем с производством новой техники, в том числе из-за санкций.
- Ориентация врага на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения приводит к отставанию в современных технологиях, таких как электронные системы, оптика и средства связи.
Что известно о проблемах России с мобилизацией свежего "пушечного мяса" для войны против Украины
По словам Юсова, украинская военная разведка оценивает способность оккупационной армии РФ проводить наступление и сроки его провального завершения.
Юсов добавил, что на основе этих данных и возникают прогнозы, о которых недавно говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.
По его словам, до конца этого года военное руководство преступной армии РФ планирует увеличить участвующий в войне против Украины контингент с 520 тыс до 620 тыс.
Что известно о проблемах российских окупантов с техникой и вооружением
Он также отметил, что российские оккупанты испытывают значительные проблемы с количеством современной техники и вооружений.
По его словам, у россиян есть проблемы с производством новой техники, в частности, из-за санкций.
В частности, у врага все еще остаются значительные проблемы с наличием современных электронных систем, оптики, систем связи и т.д.
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